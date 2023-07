Seit Wochen nicht mehr in Öffentlichkeit gesehen Wo ist Chinas Außenminister Qin Gang?

Es gibt eine goldene Regel in der Kommunistischen Partei Chinas, an die sich die Parteikader halten sollten: Macht, was ihr wollt, aber euer Privatleben gehört nicht in die Öffentlichkeit. Hochrangige Politiker sollen so verschlossen sein wie das von hohen Mauern umgebene Pekinger Regierungsviertel Zhongnanhai.

Selbst wenn die Führung traditionell im Sommer in den Ferienort Beidaihe fährt, wird daraus jedes Jahr ein Staatsgeheimnis gemacht. Es lässt sich also erahnen, welch großen Missmut pikantere Details als das gemeinsame Planschen im Meer auslösen können.

Das muss nun offenbar auch Chinas Außenminister Qin Gang erleben. Aufgrund einer Liebesaffäre mit der chinesischen Moderatorin Fu Xiaotian soll er in dem Ein-Parteien-Staat in Ungnade gefallen sein.

Chinas Außenminister Qin Gang gilt als nationalistischer Hardliner innerhalb der Kommunistischen Partei. © Reuters/Thomas Peter

Seit drei Wochen ist der 57-Jährige nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Am 18. Juni empfing er noch seinen US-Amtskollegen Antony Blinken und war deshalb nicht zu den parallel stattfindenden deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen nach Berlin gereist.

Am 25. Juni folgte ein Gespräch mit dem russischen Vizeaußenminister Andrej Rudenko in Peking – danach verschwand Qin.

Qin blieb offiziellen Terminen fern

Am 10. Juli war eigentlich ein Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geplant, das von den Chinesen abgesagt wurde. Und auch an einem Gipfel der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der vergangenen Woche nahm Qin nicht teil.

Stattdessen reiste sein Chef, Chinas oberster Spitzendiplomat Wang Yi, an. Dieser empfing auch den amerikanischen Klima-Beauftragten John Kerry zu Beginn dieser Woche.

Der letzte öffentliche Auftritt: Qin Gang mit dem russischen Vize-Außenminister Andrej Rudenko. © dpa/AP/Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China

Das Außenministerium begründete Qins Ausfälle mit „gesundheitlichen Problemen“. Eine Hongkonger Zeitung berichtete zunächst, er sei womöglich an Covid erkrankt.

Chinas Zensurbehörde lässt Spekulationen zu

Doch in den sozialen Netzwerken gibt es andere Spekulationen: Qin soll eine Affäre mit der Moderatorin Fu Xiaotian des Fernsehsenders Phoenix TV haben.

Nachdem er 2021 zum Botschafter in Washington ernannt worden war, hatte er Fu im März 2022 ein Interview für das Format „Talk with World Leaders“ gegeben.

Im November desselben Jahres bekam Fu einen Sohn, dessen Vater unbekannt ist. Als Qin im März zum Staatsrat ernannt wurde, soll die 40-Jährige ein Foto des Kindes in dem sozialen Netzwerk Weibo gepostet haben. Dazu schrieb sie: „Welch siegreiche Premiere.“ Chinesische Internetznutzer interpretierten dies als Glückwünsche für Qins Beförderung, wie die britische „Times“ schreibt.

Auffällig ist auch die Rolle von Chinas Zensurbehörde, die normalerweise innerhalb kürzester Zeit Beiträge über hochrangige Parteikader im chinesischen Internet blockiert. Im Fall Qin und Fu jedoch ist sie bislang erstaunlich ruhig und lässt Diskussionen über die Gerüchte zu. Hat Qin – eigentlich ein langjähriger Vertrauter von Partei- und Staatschef Xi Jinping – den Rückhalt seiner Parteifreunde verloren?

Die KP verbietet der Führung offiziell außereheliche Beziehungen, und ihre Disziplinaraufsichtsbehörde führt häufig Affären an, wenn sie hohe Beamte der Korruption beschuldigt. Hinzu kommt: Auch Fu und ihr Sohn sind, genau wie Qin, seit gut drei Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Qin Gang noch Außenminister sei, sagte seine Sprecherin: „Ich schlage vor, Sie schauen auf der Seite des Außenministeriums nach.“ Ein deutliches Ja klingt anders.