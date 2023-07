Senat müsste Personalie billigen Biden nominiert erstmals Frau für die Führung der US-Marine

Präsident Joe Biden will erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine Frau an der Spitze der US-Marine platzieren. Biden nominierte am Freitag Lisa Franchetti für die Führung der US Navy, wie das Weiße Haus mitteilte.

Im Fall ihrer Bestätigung durch den Senat wäre die 59-Jährige die erste Frau in dieser Rolle und das erste weibliche Mitglied des Generalstabs des US-Militärs, hieß es aus der Regierungszentrale. Derzeit ist sie Stellvertreterin des aktuellen Navy-Chefs Michael Gilday, der demnächst in den Ruhestand geht.

In den USA müssen solche Personalien vom Senat gebilligt werden. Einer der Senatoren in der Kongresskammer, der Republikaner Tommy Tuberville, blockiert seit geraumer Zeit jedoch Hunderte militärische Nominierungen - aus Protest gegen eine Regelung des Verteidigungsministeriums, wonach Militärmitglieder bestimmte Unterstützung bekommen können im Fall einer Abtreibung.

Das Weiße Haus kritisierte Tubervilles Blockade als „falsch“ und „gefährlich“ mit Blick auf die nationale Sicherheit. Im US-Senat ist für viele formale Prozeduren Einstimmigkeit erforderlich. Daher kann auch ein einzelnes Senatsmitglied bestimmte Abläufe aufhalten. (dpa)