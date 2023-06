„Sie haben Russland verraten und werden dafür bezahlen“ Die Putin-Rede zum Wagner-Aufstand im Wortlaut

Nach dem bewaffneten Aufstand des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin hat sich Präsident Wladimir Putin am Samstagmorgen in einer Fernsehansprache an sein Volk gewandt. Er nannte die Vorkommnisse „Verrat“ und warf Prigoschin vor, aus persönlichen Interessen zu handeln. Der Kreml-Chef bezeichnete den Aufstand der Wagner-Söldner gegen die russische Militärführung als „Dolchstoß in den Rücken“ Russlands.

Die Rede Putins im Wortlaut:

„Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger Russlands, an die Angehörigen der Streitkräfte, der Strafverfolgungs- und Sicherheitsdienste, an die Kämpfer und Kommandeure, die derzeit auf ihren Stellungen kämpfen und die feindlichen Angriffe abwehren, was sie heldenhaft tun.

Ich habe gestern Abend mit den Kommandeuren gesprochen. Ich appelliere auch an diejenigen, die in das kriminelle Abenteuer hineingezogen und zu dem schweren Verbrechen einer bewaffneten Meuterei getrieben wurden.

Russland führt heute den schwierigsten Krieg um seine Zukunft, indem es die Aggression der Neonazis und ihrer Handlanger abwehrt. Gegen uns ist die gesamte Militär-, Wirtschafts- und Informationsmaschinerie des Westens gerichtet.

Wir kämpfen für das Leben und die Sicherheit unseres Volkes. Für unsere Souveränität und Unabhängigkeit. Für das Recht, Russland zu bleiben, ein Staat mit 1000-jähriger Geschichte.

Es ist ein Kampf, in dem sich das Schicksal unseres Volkes entscheidet, der die Vereinigung all unserer Kräfte, Einigkeit, Konsolidierung und Verantwortung erfordert. Alles andere, was uns schwächt, muss beiseite geschoben werden.

Unsere äußeren Feinde nutzen jedes Argument, um uns von innen heraus zu schwächen. Daher sind Aktionen, die unsere Einheit spalten, ein Verrat an unserem Volk, an unseren Kampfbrüdern, die jetzt an der Front kämpfen. Es ist ein Dolchstoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes.

Genau dieser Schlag wurde 1917 ausgeführt, als das Land im Ersten Weltkrieg war, aber der Sieg wurde gestohlen. Intrigen und Streitereien hinter dem Rücken der Armee führten zur größten Katastrophe, zur Zerstörung der Armee und des Staates, zum Verlust riesiger Gebiete, was zu einer Tragödie und einem Bürgerkrieg führte.

Wir werden unser Volk und unseren Staat vor jeder Bedrohung schützen, auch vor internem Verrat. Was wir erleben, ist Verrat von innen. Ausufernde Ambitionen und persönliche Interessen haben zum Verrat geführt. Wladimir Putin

Russen töteten Russen, Brüder töteten Brüder. Aber die Nutznießer waren verschiedene politische Glücksritter und ausländische Mächte, die das Land geteilt und in Stücke gerissen haben. Wir werden dies nicht zulassen.

Wir werden unser Volk und unseren Staat vor jeder Bedrohung schützen, auch vor internem Verrat. Was wir erleben, ist Verrat von innen. Ausufernde Ambitionen und persönliche Interessen haben zum Verrat geführt. Verrat am eigenen Land und Volk und an der Sache, für die die Kämpfer von Wagner an der Seite unserer Soldaten gestorben sind.

Auf dieser Videoaufnahme steht ein gepanzertes russisches Fahrzeug in einer Straße in Rostow am Don. Russlands Präsident Putin hat nach dem bewaffneten Aufstand des Chefs der Söldnerarmee Wagner, Prigoschin, zur «Neutralisierung» der Drahtzieher aufgerufen. © dpa/Uncredited

Helden, die Soledar und Artemiwsk, Städte und Gemeinden im Donbass befreit haben. Sie kämpften und gaben ihr Leben für Noworossija und die Einheit der russischen Welt. Ihr Name und ihr Ruhm wurden auch von denen verraten, die versuchen, die Meuterei zu organisieren und das Land in Anarchie und das Brüdermorden zu treiben, bis hin zu einer Niederlage und Kapitulation.

Ich wiederhole: Jede interne Meuterei ist eine tödliche Bedrohung für unseren Staat, für uns als Nation. Sie ist ein Angriff auf unsere Nation, auf unser Volk. Und unsere Maßnahmen zur Verteidigung des Vaterlandes gegen eine solche Bedrohung werden brutal sein.

Jeder, der sich bewusst auf den Weg des Verrats begeben hat, der die bewaffnete Meuterei vorbereitet hat, der sich auf den Weg der Erpressung und der terroristischen Aktionen begeben hat, wird eine unvermeidliche Strafe erhalten.

Sie werden sich vor dem Gesetz und unserem Volk verantworten müssen. Die Streitkräfte und andere Dienststellen wurden ordnungsgemäß instruiert. In Moskau, im Moskauer Gebiet und in einer Reihe anderer Regionen werden derzeit zusätzliche Antiterrormaßnahmen durchgeführt.

Polizisten stehen Wache auf dem Roten Platz. © dpa/Bai Xueqi

Es werden entschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Lage in Rostow am Don zu stabilisieren. Es bleibt kompliziert. Die Arbeit der zivilen und militärischen Kontrollorgane ist praktisch blockiert.

Als Präsident Russlands und Oberbefehlshaber, als Bürger Russlands werde ich alles tun, um das Land zu verteidigen, die Verfassung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit der Bürger zu schützen.

Diejenigen, die den militärischen Aufstand vorbereitet haben, die die Waffen gegen Kameraden erheben, haben Russland verraten und werden dafür bezahlen. Und diejenigen, die in das Verbrechen hineingezogen werden, bitte ich, diesen entscheidenden, tragischen, unwiederholbaren Fehler nicht zu begehen. Treffen Sie die einzig richtige Entscheidung - hören Sie auf, sich an kriminellen Handlungen zu beteiligen.

Ich glaube, dass wir verteidigen und bewahren werden, was uns heilig ist. Und zusammen mit dem Mutterland werden wir alle Herausforderungen überwinden und noch stärker werden.“ (mit Agenturen)