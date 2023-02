„Sie werden einen Grund finden“ Selenskyj rechnet mit Ermordung Putins durch dessen Vertraute

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt, dass Kremlchef Wladimir Putin von Vertrauten aus seiner inneren Führungsriege getötet wird. „Sie werden einen Grund finden, den Killer zu töten. Wird es funktionieren? Ja. Wann? Ich weiß es nicht“, sagt Selenskyj in einem ukrainischen Dokumentarfilm über den Krieg. Unter anderem die US-amerikanische Nachrichtenseite „Newsweek“ berichtete über den Ausschnitt.

Die Doku „Das Jahr“ feierte am Wochenende Premiere. Darin sagt Selenskyj dem Journalisten Dmytro Komarow: „Es wird sicherlich einen Moment geben, in dem die Zerbrechlichkeit von Putins Regime in Russland spürbar wird.“

Die britische Investigativjournalistin Catherine Belton sagte dem Tagesspiegel erst kürzlich im Interview: „Putin fürchtet ganz offensichtlich jeden direkten Kontakt“. Er vertraue nicht einmal dem eigenen Regierungskabinett. Ein Treffen sei nur „nach mehreren Sicherheitschecks“ möglich.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges wird darüber spekuliert, ob die russische Elite dem Kremlchef gefährlich werden könnte. Enge Vertraute zeigten sich zunehmend enttäuscht über den Kriegsfortschritt, berichtete die „Washington Post“ bereits im Dezember. (Tsp)

