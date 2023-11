So grausam wie IS – und trotzdem anders Wie gefährlich ist der Hamas-Terror für Europa?

Seit den Terroranschlägen der palästinensischen Hamas in Israel am 7. Oktober ist die islamistische Terrororganisation aus Gaza immer wieder mit dem Islamischen Staat (IS) verglichen oder auch gleichgesetzt worden. „Hamas ist der Islamische Staat“, sagte etwa Israels Premier Benjamin Netanjahu oder auch „Hamas ist der neue Islamische Staat“ – der genauso bekämpft werden müsse wie der IS.