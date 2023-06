So läuft die Gegenoffensive an „Für die Ukraine sind das verhältnismäßig wenig Verluste“

Schon in den ersten Tagen der Offensive hat die Ukraine zahlreiche wertvolle westliche Waffen wie Leopard-Panzer verloren. Hat der Westen genug geliefert, dass die Ukraine jetzt erfolgreich sein kann?

Dafür, dass die Ukraine mittlerweile auf fünf Achsen gegen sehr gut befestigte russische Verteidigungsstellungen angreift, sind das verhältnismäßig wenig Verluste. Es wird niemand gedacht haben, dass man da einfach durchfährt und nichts kaputtgeht.

Man muss sich jetzt Gedanken machen, wie man die Fahrzeuge direkt am Schlachtfeld wieder instand setzen kann. Viele davon kann man bergen, reparieren und weiter benutzen. Darüber hinaus wird man weiter nachliefern müssen.

Was wird derzeit am dringendsten benötigt?

Mit Beginn der Gegenoffensive zeigt sich, dass die Ukrainer mit diesen großen Minenfeldern eine enorme Herausforderung vor sich haben. Sie brauchen daher Minenroller – Panzer, die in der Lage sind, Minenfelder zu zerstören – oder Schneisen reinzuschlagen.

Es gibt auch Techniken, mit denen man Minen gezielt explodieren lassen kann. Was Kampfpanzer und Schützenpanzer und andere Waffensysteme betrifft, geht es um Ersatz, aber auch vielfach um Instandsetzung und um Ersatzteile, wie zum Beispiel Austauschrohre für die Artillerie.

Orte, an denen die Ukrainer Material reparieren können, befinden sich an den EU-Außengrenzen. Das sind ziemlich lange Transportwege.

Diese Hubs in Polen und in der Slowakei sind mehrere Hundert Kilometer weg von der Front und die Fahrzeuge müssen über die Schiene hin- und zurückgebracht werden. Wenn man Ukrainer ausbilden und die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen könnte, dass sie dichter an das aktuelle Kampfgeschehen herangebracht werden, gewinnt man viel Zeit. Das wäre ein guter nächster Schritt.

Zur Person Nico Lange ist Experte für Sicherheit und Verteidigung und Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er war bis Anfang 2022 Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung. Er lebte und arbeitete zuvor lange in Russland und der Ukraine und spricht fließend Russisch und Ukrainisch. Lange lehrt aktuell Militärgeschichte an der Universität Potsdam.

Was Ersatzteile betrifft, kann offenbar nicht genug gefertigt werden. Großbritannien muss möglicherweise gelagerte Challenger-Panzer ausschlachten, um Ersatzrohre für Plattformen zu beschaffen, die man der Ukraine geschickt hat.

Das Geschehen bekommt, je länger es dauert, eine industrielle Dimension. Da geht es nicht mehr um die Frage, was man vorrätig hat, sondern was man wie schnell produzieren kann. Die Produktionskapazitäten müssen abseits von Munition auch für Ersatzteile dringend erhöht werden.

Offensichtlich tun sich viele Staaten im Westen bisher noch schwer und sind langsam. Für die Ukraine ist diese Gegenoffensive wie der Krieg generell ein Kampf gegen die Zeit. Da wäre es hilfreich, bei aller Unterstützung, wenn man das auch bei uns mit dieser Dringlichkeit angeht.

Wie beurteilen Sie den Start der Gegenoffensive?

Im Moment zeigt sich, dass die Ukraine an verschiedenen Stellen gegen die russischen Verteidigungsstellungen vorgeht. Sie muss sich sehr sorgfältig in diesen Minenfeldern bewegen – das macht sie nachts.

Die Ukraine hat – das wusste man zwar vorher, aber es zeigt sich erst jetzt – nicht genügend Möglichkeiten zur Luftverteidigung und deswegen geht es langsam voran. Man kann auch noch nicht sehen, ob es eine Hauptstoßrichtung gibt, oder nicht.

Das klingt sehr vorsichtig.

Das müssen wir sein, denn im Moment kann man noch nicht sagen, ob das am Ende zu einem Durchbruch an der Front führt. Es scheint aber so zu sein. Man spricht immer davon, dass man für Angriffe eine Übermacht braucht von drei zu eins oder sogar von fünf zu eins. Und die Bilder von ukrainischen Verlusten scheinen überschaubar zu sein für das, was passiert. Daraus kann man schließen, dass sie in dieser ersten Phase vorankommt.

Sind bereits Durchbrüche zu erkennen?

An einigen Stellen war die Ukraine in der Lage, zumindest die erste Verteidigungslinie zu durchbrechen. Es gibt im Gebiet Saporischschja einige Ortschaften, die offenbar von der Ukraine befreit worden sind. Aber das ist noch in einiger Entfernung von der Hauptverteidigungslinie. Die Ukraine hat jedoch erst ein Viertel der Kräfte, die für die Gegenoffensive ausgebildet und ausgerüstet worden sind, zum Einsatz gebracht. Wir sind da noch ganz am Anfang.

Die Ukraine kann offenbar den Luftraum nicht kontrollieren, was braucht sie, um auch dort zu Russland aufzuschließen?

Russland bombardiert die Städte und terrorisiert die zivile Bevölkerung. Die Ukraine ist dadurch gezwungen, die Luftverteidigungssysteme für die Städte zum Schutz der Menschen dort zu verwenden. Sie haben dann zu wenig Luftverteidigung, um die Truppen an der Front zu schützen und die sind dann verletzlich für Drohnen und Kampfflugzeuge.

Die Ukraine braucht mehr Verteidigungssysteme für die kurze Distanz und sie braucht mehr Systeme für die Drohnenabwehr. Auch da geht es um Produktionskapazitäten. Die USA haben mittlerweile bekanntgegeben, dass sie die Kapazitäten für die Patriot-Produktion erhöhen wollen. Es wäre gut, wenn andere das auch schaffen.

Vor einiger Zeit hatte man den Eindruck, Russland fährt eine neue Luftkampagne und beschießt vor allem Militär, Industrie und Logistik im Hinterland.

Wenn man sieht, wie viele Drohnen und umfunktionierte S-300 Raketen und Marschflugkörper allein auf Kiew und Städte in Frontnähe geschossen worden sind, muss man schon sagen: Russland hat sich stark darauf konzentriert, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren.

Es gibt aber weiterhin auch russische Schläge, zum Beispiel gegen einen Flughafen in der vergangenen Woche in der Ukraine. Aber die Ukraine ist ganz gut darin, ihre militärische Logistik immer in Bewegung zu halten und sie nicht zu einem einfachen Ziel zu machen. Auch die ukrainischen Truppen an der Front werden nicht in großen Aufmärschen irgendwo hingestellt.

Was ist für den Erfolg der Ukraine letztlich entscheidend?

Entscheidend ist, jetzt erst mal die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, weil dann - aufgrund der Geografie der Ukraine, wo es kaum natürliche Hindernisse gibt – schnell Bewegung in diesen Krieg kommen könnte. Und die Ukraine hat in der Bewegung ihre Stärken. Dann ist die Frage, wie viele Ressourcen die Ukraine in dem Moment hat, wo die Front durchbrochen wird, um den Durchbruch auszunutzen und möglichst viele eigene Gebiete zu befreien.

Was würde passieren, wenn es die ukrainischen Streitkräfte nicht schaffen, größere Gebiete zurückzuerobern? Wird der Krieg einfrieren?

Darüber will ich nicht spekulieren. Ich kann nur feststellen, dass die bisherigen Theorien, wie „Kiew wird in drei Tagen erobert“, oder „der Krieg friert sich im Sommer ein“, falsch waren. Ich würde dazu raten, nicht wieder solche Annahmen aufzubauen.

Letztlich ist es so: wenn ein Versuch des Durchbruchs der Front nicht gelingt, wird die Ukraine einen neuen unternehmen. Wir werden den weiteren Verlauf verfolgen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht nur zusehen, sondern müssen eine langfristige und industriell abgesicherte Unterstützung der Ukraine aufbauen. Damit macht man auch Putin klar: Er kann nicht gewinnen.

Der frühere Botschafter Andrij Melnyk forderte jüngst erneut „viel mehr“ Panzer von Deutschland. Tut die Regierung in Berlin genug?

Deutschland liefert sehr signifikante Unterstützung für die Ukraine, die ganz erkennbar einen Unterschied macht auf dem Schlachtfeld. Aber Dinge, die die Bundeswehr hatte, sind schon viele geliefert worden. Also ist der nächste Schritt, die drastische Erhöhung der Industriekapazitäten und damit der Ausbau der Möglichkeiten, um die Ukraine langfristig zu unterstützen und gleichzeitig die Bundeswehr besser ausstatten zu können.