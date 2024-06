Sondersitzung des Bundestages Selenskyj kommt am Dienstag nach Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Dienstag nach Berlin kommen. Dann werde er eine Rede im Bundestag halten, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vorab ohne Angabe einer Quelle. Dafür müssten die Abgeordneten zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Die Zeitung verweist zudem auf die vom Auswärtigen Amt veranstaltete Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine am Dienstag und Mittwoch.

Zuvor besucht der ukrainische Präsident Frankreich. Präsident Emmanuel Macron empfängt Selenskyj am Freitag im Élysée-Palast. Dabei dürfte es um die künftige Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg gehen. Selenskyj trifft außerdem mit dem französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zusammen. Dabei sollen mehrere Verträge unterzeichnet werden.

Frankreich hatte bereits angekündigt, mit 650 Millionen Euro an Krediten und Spenden den Wiederaufbau der Infrastruktur in der Ukraine zu unterstützen. Die ukrainische Energieversorgung ist durch die russischen Angriffe stark beeinträchtigt. Das deutsch-französische Rüstungsunternehmen KNDS will zudem eine Filiale in der Ukraine aufbauen. (Reuters, AFP)