Spanien stimmt für Amnestie Werden Puigdemont und andere katalanische Separatisten nun freigesprochen?

Es war eine knappe Mehrheit: 178 der spanischen Abgeordneten waren am Donnerstag für, 172 gegen das lang debattierte Amnestiegesetz. Es könnte Separatisten begnadigen, die Katalonien rechtswidrig für unabhängig erklären wollten. Das knappe Ergebnis steht stellvertretend für die Spaltung, die die Diskussion rund um die katalanische Unabhängigkeitsbewegung in Spanien – wieder einmal – verursacht hat.

„Das Problem der Amnestie ist nicht nur ein rechtliches. Es ist vor allem ein politisches, ein gesellschaftliches“, sagt Fernando Vallespín, Politikprofessor an der Universidad Autónoma in Madrid. Das Amnestiegesetz war Teil eines Deals, den Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez mit den Separatistenparteien Kataloniens ausgehandelt hatte.

Fernando Vallespín ist Politologe und Professor an der Universidad Autónoma in Madrid.

Sánchez hatte die vergangenen Parlamentswahlen verloren, konnte im November aber trotzdem mithilfe der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter eine Regierung bilden. Im Gegenzug für ihre Unterstützung hatte der Regierungschef ihnen die Amnestie zugesagt. Dagegen gab es massive Proteste.

Sánchez hat sich auf eine Erpressung eingelassen. Fernando Vallespín, spanischer Politologe

Die Amnestie, sagt Vallespín, wird von einem Großteil der Bevölkerung nicht akzeptiert. „Sánchez hat sich damit auf eine Erpressung eingelassen und das Vertrauen vieler verspielt“, meint der Politologe. „Der Preis für die Separatisten war nicht einmal hoch: Sie mussten ihn dafür nur zum Premierminister wählen. Was sie ab jetzt machen, kann Sánchez nicht mehr kontrollieren.“

Die Amnestie ist nicht garantiert

2017 hatte die separatistische Regierung des damaligen Regionalpräsidenten Carlos Puigdemont versucht, sich von Spanien abzuspalten. Puigdemont ließ die katalanische Bevölkerung in einem Referendum abstimmen. Die spanische Regierung stimmte diesem Referendum nicht zu, das Verfahren war damit verfassungswidrig.

Puigdemont hielt es trotzdem ab, es kam zu Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und der nationalen Polizei. Am 10. Oktober erklärte Puigdemont die Unabhängigkeit Kataloniens – zog diese Erklärung aber kurze Zeit später schon wieder zurück.

Viele in Spanien sind nicht damit einverstanden, dass die Separatisten nicht verurteilt werden. „Sanchéz und Puigdemont sollten im Gefängnis sein“, steht auf diesen Schild bei einer Demo Anfang März. © REUTERS/ANA BELTRAN

In der Konsequenz entmachtete die spanische Zentralregierung die Separatisten und rief Neuwahlen aus. Viele der Verantwortlichen wurden verhaftet, Puigdemont floh ins Ausland. Jetzt könnte er wieder nach Spanien zurückkehren. Über seinen Anwalt kündigte er am Freitag bereits an, er werde bei den katalanischen Wahlen am 12. Mai antreten.

Bis dahin ist das Amnestiegesetz vermutlich noch nicht in Kraft. Es muss noch durch den Senat. Dort hat die konservative PP die Mehrheit, die bereits angekündigt hat, gegen das Gesetz zu stimmen. Das würde die Umsetzung verzögern. Puigdemont könnte deshalb bei seiner Rückkehr nach Spanien festgenommen werden.

Xavier Arbós ist Professor für Verfassungsrecht an der Universidad de Barcelona

Dass er begnadigt wird, ist ohnehin nicht garantiert. „Die Richter müssen von Fall zu Fall entscheiden, ob die angeblich begangenen Straftaten in den Anwendungsbereich der Amnestie fallen oder nicht“, sagt Xavier Arbós, Professor für Verfassungsrecht an der Universidad de Barcelona.

„Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn es sich um ein terroristisches Verbrechen mit Todesfolge handelt“. Die meisten Separatisten werden wegen Ungehorsam und Veruntreuung angeklagt, gegen Carles Puigdemont allerdings ermittelt die Justiz nun wegen Terrorismus. Ihm könnte eine Amnestie also verweigert werden. Arbós hält das sogar für wahrscheinlich, auch wenn seiner Meinung nach der Vorwurf gegen Puigdemont nicht zutreffe.

Von Juristen gibt es ohnehin viel Kritik an dem Amnestiegesetz, die sogar bis zu einer Verfassungsklage führen könnte, sagt Verfassungsrechtler Arbós. „In diesem Fall werden die Verfahren zur Beantragung von Amnestie ausgesetzt, bis das spanische Verfassungsgericht – oder der Gerichtshof der Europäischen Union, je nachdem, wo geklagt wird – entschieden hat.“