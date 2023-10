Spannungen auf dem Westbalkan „Der serbische Truppenaufmarsch war ein Ablenkungsmanöver“

Am 24. September starben ein kosovarischer Polizist und drei serbische Milizen, deren Kommando einen bewaffneten Überfall in Nordkosovo verübt hatte. Der kosovoserbische Geschäftsmann Milan Radoičić bekannte sich zu der Tat – er widerrief das übrigens später –, dennoch war er nur 24 Stunden in Untersuchungshaft in Serbien, wohin er geflohen war. Was geht da vor sich?

Dass der serbische Staatspräsident und die Regierung Radoičić stützen, ist völlig klar, es gibt enge Verbindungen. Radoičić bekam jahrelang Staatsaufträge, durfte sogar Autobahnen bauen, er hatte mehrere Auftritte im serbischen Parlament. Staatspräsident Vučić sah Radoičić, der bisher auch Vizechef der ethnischserbischen Partei „Serbische Liste“ war, als seinen Statthalter in Nordkosovo an und verteidigte ihn mehrfach öffentlich gegen Vorwürfe.

Unter anderen gegen den Verdacht, hinter dem Mord am serbisch-kosovarischen Oppositionspolitiker Oliver Ivanović zu stecken. Und nun soll ihm der Prozess gemacht werden?

Serbiens Justiz ist nicht unabhängig, es wird ein politischer Prozess werden mit dem Ziel, Vučics Belgrader Regime von jedem Verdacht reinzuwaschen, es könne hinter diesem Überfall in Nordkosovo stecken. Wobei noch gar nicht klar ist, ob Radoičić überhaupt vor Gericht erscheinen wird. Er ist jetzt auf freiem Fuß, aber darf Serbien nicht verlassen, muss sich bei der Polizei melden und hat keinen Reisepass mehr. Er hat sich aber auch in der Vergangenheit unbehelligt über Grenzen bewegt. Sicher ist es nicht, aber es wäre natürlich möglich, dass er flieht.

Steckt Vučić aus Ihrer Sicht hinter dem Überfall?

Es gibt keine klaren Beweise. Die kosovarische Seite hat Filmmaterial über militärische Übungen in der serbischen Armee veröffentlicht, bei denen Radoičić und seine Leute zu sehen sein sollen. Wirklich zu erkennen ist das aber nicht, und es wurde auch nicht alles Material veröffentlicht.

Zur Person Bojan Elek ist stellvertretender Direktor des Belgrader Zentrums für Sicherheitspolitik BCSP und Spezialist für den serbisch-kosovarischen Konflikt. © BCSP

Welches Motiv hätte Belgrad gehabt, die Beziehungen zu Kosovo jetzt zu verschärfen?

Das ist eben unklar. Belgrad hat am 24. September nichts gewonnen, im Gegenteil. In den Verhandlungen zwischen beiden Regierungen haben die internationalen Vermittler Serbien in letzter Zeit als konstruktiver wahrgenommen als die Führung in Pristina. Diese Sicht hat sich mit dem Überfall am vorvergangenen Sonntag geändert.

Was steckt also tatsächlich hinter den Ereignissen vom vorletzten Sonntag? Es gab die Vermutung, dass Radoičić seinem Schöpfer Vučić aus dem Ruder gelaufen sei und zeigen wollte, dass der in Nordkosovo nichts mehr zu melden habe. Was meinen Sie?

Ich vermute eher, dass der Angriff nicht geplant war, sondern dass die kosovarische Polizei Radoičić beim Waffenschmuggel störte und er darauf mit Gewalt reagierte.

Warum hat Vučić dann weiteres Öl ins Feuer gegossen und vor Tagen massiv Militär ins Grenzgebiet zu Kosovo geschickt?

Das tut er nicht zum ersten Mal. Es ist ein Ablenkungsmanöver – und kurioserweise funktioniert es immer wieder. Es funktionierte, als im Winter des vorigen Jahres der Streit um die serbischen Autokennzeichen ausbrach, und jetzt lenkt Vučić die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf den Aufmarsch seiner Truppen und zieht sie vom Überfall Radoičićs ab.

Ist die internationale Öffentlichkeit nicht klug genug, das zu durchschauen?

Gerade wegen des Ukrainekriegs haben alle Angst vor einem weiteren Krieg, damit spielt er. Und tatsächlich sind alle von der „New York Times“ bis zum „Spiegel“ in Deutschland alarmiert. Weil das so ist, muss Vučić keine unangenehmen Fragen zu seiner Geschichte mit Radoičić beantworten.

Sie sehen keine Gefahr eines Krieges?

Dass Vučić tatsächlich in Kosovo einmarschieren ließe, halte ich für überaus unwahrscheinlich. Er hätte sofort die Kfor-Truppe gegen sich, die dort mit UN-Mandat stationiert ist. Das kann er nicht wagen.