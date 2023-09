Staatsgeheimnis um Visa gegen Schmiergeld Was die Hälfte der Polen nie erfährt

Ist das vorstellbar: Ein solcher Mega-Skandal bleibt folgenlos? Und falls es so kommt: Wie ist das zu erklären? Einen Monat vor der Wahl wird bekannt, dass polnische Konsulate gegen Schmiergeld Hunderttausende Visa vergeben haben. Die Spitze des Außenministeriums ist verwickelt.

Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion, hat in polnischer Geschichte promoviert und spricht Polnisch.

Die Regierung steht als Lügnerin da. Sie hat den Kampf gegen illegale Migration zu ihrem zentralen Wahlkampfversprechen gemacht, führt eine Hetzkampagne gegen Zuwanderung aus muslimischen Ländern und erklärt sich zum letzten Bollwerk gegen eine Überfremdung Europas.

Nahezu täglich kommen durch Recherchen unabhängiger Medien empörende Details ans Licht. Sie zeigen: Die Regierung täuscht ihre Wähler. Sie tut das Gegenteil dessen, was sie versprochen hat. Und mauert bei der Aufklärung.

Visaaffäre ohne Auswirkung auf Umfragen

Wie aber entwickeln sich ihre Chancen auf Wiederwahl? Zwölf Tage nach Bekanntwerden des Skandals zeigen die Umfragen keine Veränderung im Meinungsbild. Alle Institute warten mit neuen Daten auf – sie bleiben aber im Schwankungsbereich wie vor dem Skandal.

Der wahrscheinlichste Wahlausgang in Polen ist ein politisches Patt. Die PiS bleibt stärkste Partei und darf dank des Wahlrechts mit mehr Parlamentssitzen rechnen, als es ihrem Stimmenanteil entspricht. Und hoffen, in einer Koalition mit der rechtsextremen Konfederacja an der Macht zu bleiben oder sich von ihr dulden zu lassen.

Polen ist in zwei Lager gespalten – mit je eigenen Medien und Wählern. Wer sich über die staatlichen TV- und Radiosender informiert, erfährt kaum etwas über den Skandal. Dort hat die PiS in acht Jahren Regierungszeit ihre Leute platziert. Viele Regionalzeitungen sind vom staatsnahen Ölkonzern Orlen übernommen worden.

Typische PiS-Wähler sind älter, leben in Kleinstädten oder auf dem Land, haben begrenzte Bildung und Sprachkenntnisse und wissen wenig über Alternativen zu ihren gewohnten Informationsquellen. Diese haben sich in Propagandakanäle verwandelt. Der Radiosender „Trojka“ war früher populär. Heute präsentiert er den neuesten Wahlwerbespot der PiS als Nachricht – und das ist keine Satire.

So sorgt die PiS dafür, dass rund die Hälfte der Gesellschaft nichts von dem Skandal erfährt. Sie macht ein Staatsgeheimnis daraus.

Noch hat Polen, anders als Ungarn, eine starke Opposition und starke regierungsunabhängige Medien wie den Sender tvn. Und Zeitungen wie die „Gazeta Wyborcza“ und die „Rzeczpospolita“.

Ihre Nutzer wählen freilich längst die Opposition. Sie tun sich schwer, Menschen zu erreichen, die wegen des Skandals anders abstimmen könnten.

Ist eine Wahl in Polen angesichts dieser Umstände noch frei, gleich und fair? Oder näher an einer Farce?