Staudamm-Katastrophe „Die Menschen brauchen dringend Trinkwasser, im Fluss treiben Minen“

Herr Lossau, zwei Wochen sind seit der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Dnipro vergangen. Wie muss man sich die Lage in den überschwemmten Gebieten vorstellen?

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen: Flussabwärts gibt es schwere Überschwemmungen. Mehrere Tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Viele Dörfer sind überflutet und unbewohnbar. Dennoch harren in einigen Orten die Menschen weiter aus. Flussaufwärts wiederum ist das Wasser sehr knapp geworden. Das gilt sowohl für die Versorgung mit Trinkwasser als auch und für die Landwirtschaft.