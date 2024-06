Steve Bannon muss ins Gefängnis „Ich befinde mich im Krieg mit der herrschenden Klasse“

Gelassen bleibt kaum einer, wenn sein Name fällt. Steve Bannon – das weckt Erinnerungen an den großen Manipulator, den genialen Strategen, Trumps dunklen Einflüsterer, den rechten Pöbler, Zerstörer, Rebellen, Apokalyptiker.

An dem 70-Jährigen reibt sich Amerikas politische Klasse bis heute, für Liberale ist er der Staatsfeind Nummer eins. Auf ihrer Bedrohungsskala rangiert er oft noch vor Ex-Präsident Donald Trump.

An diesem Montag muss Bannon im Bundesstaat Connecticut eine viermonatige Gefängnisstrafe antreten. Vor zwei Jahren war er in zwei Fällen wegen Missachtung des Kongresses verurteilt worden.

Erstens hatte er sich geweigert, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen, der sich gebildet hatte, um die Hintergründe zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 aufzuklären. Bannon und Trump hatten an jenem Tag zweimal miteinander telefoniert.

Zweitens hatte Bannon sich geweigert, Dokumente im Zusammenhang mit Trumps Versuch vorzulegen, dessen Wahlniederlage 2020 gegen den Demokraten Joe Biden zu nivellieren. An dieser „big lie“ halten Trump, Bannon und viele Republikaner weiterhin hartnäckig fest.

Sämtliche Versuche Bannons, das Antrittsdatum seiner Haft hinauszuzögern, lehnte eine Mehrheit der zuständigen Berufungsrichter ab.

Gefängnishaftstrafe und Pläne für danach

Das „Time“-Magazin hat vor kurzem mit Bannon gesprochen („Steve Bannon Prepares for Prison“). Ob er sich vor der Haftzeit ängstige, wird er gefragt. „Kein bisschen“, antwortet er. „Ich befinde mich im Krieg mit der herrschenden Klasse dieses Landes“, sagt er. „Dem habe ich mein Leben gewidmet. Ein soziales Leben habe ich nicht. Das ist mein Leben.“

4 Monate muss Steve Bannon ins Gefängnis.

Dann scherzt er, dass er nicht so viel Zeit im Kraftraum wie in der Gefängnisbibliothek verbringen wird. Außerdem werde er wohl die Nachrichten aufmerksam verfolgen und mit seinen politischen Freunden kommunizieren. Er werde Zugang zu einer Gefängnis-E-Mail haben, und sein Anwalt könne Nachrichten in seinem Namen übermitteln. „Ich werde eine Menge zu tun haben.“

Nach Ablauf seiner Haftstrafe im November will Bannon seine Bemühungen fortsetzen, die MAGA-Rechte („Make America Great Again“) zu mobilisieren und Trump auf eine radikale Agenda festzulegen. Mit seinem höchst populären Podcast „War Room“, den er 2019 gegründet hatte, steht Bannon eine starke Medienwaffe zur Verfügung.

Jacob Heilbrunn ist Chefredakteur des US-Debattenmagazins „The National Interest”.

„Niemand hat mehr zur Wiederbelebung von Trumps politischem Erfolg beigetragen als Bannon“, meint Jacob Heilbrunn, der Chefredakteur des amerikanischen Debattenmagazins „The National Interest“.

Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 habe Bannon die extreme Rechte in den USA dabei unterstützt, für lokale und bundesstaatliche Ämter der Republikanischen Partei zu kandidieren und diese zu erobern. Jetzt nenne er sich selbst einen „politischen Gefangenen“ und werde in vier Monaten „als Held der Konservativen“ aus dem Gefängnis entlassen.

Komplizierte Beziehung zwischen Trump und Bannon

Trump und Bannon – die Beziehung ist kompliziert. Im Jahr 2016 holte Trump den Gründer der rechtsextremen Internetplattform „Breitbart“ als Chefstrategen in sein Wahlkampfteam. Nach Amtsantritt als Präsident ernannte er ihn zum Chefstrategen im Weißen Haus. Doch nach einigen Monaten kam es zum Bruch.

US-Präsident Donald Trump beglückwünscht den Chefstrategen des Weißen Hauses, Steve Bannon, während der Vereidigung von hochrangigen Mitarbeitern im East Room des Weißen Hauses am 22. Januar 2017 in Washington, DC. © AFP/MANDEL NGAN

Das Fass zum Überlaufen gebracht hatten Äußerungen Bannons, wie sie im Enthüllungsbuch „Fire and Fury“ des Journalisten Michael Wolff zitiert werden. In der entscheidenden Passage geht es um ein Treffen von Donald Trump junior im Juni 2016 mit Emissären Russlands, die angeblich belastendes Material über Hillary Clinton liefern wollten.

Dieses Treffen, so wird Bannon zitiert, sei „Verrat, unpatriotisch und schlimmer Mist“ gewesen. Die Russland-Affäre gleiche einem „Hurrikan der Kategorie fünf“.

Ideologischen Divergenzen

Noch tiefer als die persönlichen Animositäten gehen die ideologischen Divergenzen. Trump ist ein narzisstischer Populist, der vor allem geliebt, verehrt und bewundert werden will. Bannon dagegen ist ein Überzeugungstäter, der sagt, was er meint, Flexibilität und Pragmatismus für Schwäche hält. Allerdings schließt dieser Gegensatz Interessensüberschneidungen nicht aus.

Niemand hat mehr zur Wiederbelebung von Trumps politischem Erfolg beigetragen als Bannon. Jacob Heilbrunn, der Chefredakteur des amerikanischen Debattenmagazins „The National Interest“.

Ein Schlüssel zum Verständnis von Bannons politischer Ideologie sind seine Filme. Von Ende der neunziger Jahre bis 2016 arbeitete er als Drehbuchautor, Produzent und Regisseur. Im Zentrum seines Schaffens stehen Dokumentationen, mit denen er aufrütteln, polarisieren, empören will. Kollegen nannten ihn damals den „Leni Riefenstahl der Tea-Party-Bewegung“.

Bannons Weltsicht kreist um Terror und Finanzkrise. Islam und Islamismus sind Amerikas äußere Feinde. Die inneren Feinde sind Verweichlichung, Werterelativismus, Gier, Säkularismus, Atheismus, Korruption. An beiden Fronten muss die Schlacht geschlagen und müssen die maßgeblichen Institutionen der herrschenden Klasse zerschlagen werden.

Trump und Bannon: Sie brauchen einander und inszenieren sich in der Öffentlichkeit als Märtyrer. Beide sind verurteilte Straftäter. Das legen beide als Intrige der Justiz eines „tiefen Staates“ aus.

Ins Weiße Haus wird Trump, sollte er die Präsidentschaftswahl gewinnen, seinen einstigen Einflüsterer wohl dennoch nicht wieder holen. Dafür sind die Animositäten zu groß. Aber gegen Bannons Botschaften würde ein Präsident Trump nicht Politik machen können. Dessen „War Room“ muss er stets im Blick behalten.