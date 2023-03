Pornostar Stormy Daniels Wer ist die Frau, die Trump zu Fall bringen könnte?

Es geht um Geld, Sex und Politik: Als erster ehemaliger US-Präsident der Geschichte könnte Donald Trump angeklagt werden. Vor 16 Jahren soll der Republikaner eine Affäre mit dem Pornostar Stormy Daniels gehabt haben – nun wird ihm das möglicherweise zum Verhängnis.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan verkündete am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Anklage gegen den Republikaner, der sich erneut um eine Präsidentschaftskandidatur bewirbt. Die Anklageschrift ist noch unter Verschluss – die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar.

Zentrale Frage ist jedoch, ob der abgewählte Präsident mit wegen Schweigegeldzahlungen an Daniels gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Schweigegeld ist in den USA nicht illegal, aber die Anklage könnte die 130.000 Dollar für Daniels und 150.000 Dollar für McDougal als im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspende darstellen.

Trump, der sich erneut um eine Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewirbt, wertet das Vorgehen – wie viele andere Rechtsstreitigkeiten – als politisch motivierte „Hexenjagd“, spricht von „politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung“. Auch diverse Republikaner reagierten empört und nannten den Schritt skandalös.

Worum geht es?

Stormy Daniels wurde 2018 auch jenseits der Pornobranche bekannt, als sie mit ihrer angeblichen Affäre zu Donald Trump an die Öffentlichkeit ging.

Mir reicht es, bedroht zu werden. Stormy Daniels, 2018 in einem TV-Interview

Die beiden lernten sich im Juli 2006 auf einem Wohltätigkeits-Golfturnier am Lake Tahoe, an der Grenze der US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada, kennen. Am Rande dieser Veranstaltung hatten sie Daniels zufolge ungeschützten und einvernehmlichen Sex. Trump bestreitet dies.

Seine Ehefrau Melania war nicht mit in das beliebte Feriengebiet gereist; drei Monate zuvor hatte sie den gemeinsamen Sohn Baron zur Welt gebracht.

Ihre Ehe soll schon lange kriseln: Donald Trump mit seiner Frau Melania. © REUTERS/Tom Brenner

Drohungen in einer Tiefgarage

Zehn Jahre später, kurz vor der Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 wurde Daniels eigenen Angaben zufolge von einer Person kontaktiert und erhielt Schweigegeld, um sich „zur Sache mit Trump“ nicht zu äußern.

2018 brach sie mit diesem Abkommen und gab dem US-Sender ABC ein Fernsehinterview. „Mir reicht es, bedroht zu werden. Ich bin damit fertig“, begründete sie damals ihren Schritt.

Nach der Schweigegeldzahlung habe ihr ein unbekannter Mann später in einer Tiefgarage in ihrem damaligen Wohnort Las Vegas aufgelauert, sie und ihre kleine Tochter bedroht, sollte sie sich nicht an das Abkommen mit Trump halten. Sie und ihr Anwalt veröffentlichten auch ein Phantombild, um den Täter zu identifizieren. Doch die Suche blieb erfolglos.

2018 nutzte Daniels die Aufmerksamkeit, startete ihre Tour „Make America Horny Again“. Auf den Werbeplakaten stand mit Anspielung auf Trump: „Er sah sie live. Das kannst du auch“.

Wer ist Stormy Daniels?

Daniels wurde am 17. März 1979 als Stephanie Gregory Clifford geboren. Sie stammt aus dem US-Bundesstaat Louisiana, wollte eigentlich Journalistin werden.

Sie ist zum vierten Mal verheiratet, ihre (Ex-)Partner stammen alle aus der Pornobranche. Im Dezember heiratete sie den Kollegen und Kameramann Barret Blade, wie „The Daily Mail“ berichtete. Die beiden kennen sich seit 25 Jahren, waren zuvor befreundet und drehten Anfang der 2000er Jahre gemeinsam Filme. Mit ihrem dritten Ehemann bekam Daniels 2011 eine Tochter.

Die 44-Jährige arbeitet inzwischen nicht mehr als Darstellerin, sondern als Pornoregisseurin.

Seit 2019 lebt sie in einem 200 Jahre alten, historischen Haus in New Orleans, wie die New York Post berichtet. Im Podcast „Ghost Magnet with Bridget Marquardt“ sagte sie im November, dass es in ihrem Haus spuke und übersinnliche Wesen Gegenstände, wie die Gitarre ihres Ex-Mannes, darin zerstörten.

Auf Instagram ist sie sehr aktiv, ihr offizieller Account hat 344.000 Follower. Darin postet sie Fotos von ihrer Arbeit auf Filmsets, ihrem Mann, ihren Pferden und dem Leben auf dem Land.

Der Fall Karen McDougal

Auch Karen McDougal, Playmate im Jahr 1998, hatte eigenen Angaben zufolge eine Affäre mit Trump. Diese ging offenbar von Juni 2006 bis April 2007 – und begann damit nur ein Jahr nach seiner Hochzeit mit Melania und lief parallel zu dem One-Night-Stand mit Stormy Daniels. McDougal lernte den New Yorker bei Dreharbeiten für seine Serie „The Apprentice“ im Haus des Playboy-Herausgebers Hugh Hefner kennen.

„Es tut mir leid. Ich würde auch nicht wollen, dass mir jemand so etwas antut“: Das Fotomodel Karen McDougal entschuldigte sich 2018 bei Melania Trump für die Affäre mit ihrem Ehemann. © picture alliance / John Chennava/John Chennavasin

Trump habe versucht, sie nach dem ersten Sex zu bezahlen, sagte sie 2018 in einem TV-Interview. Sie habe abgelehnt, sei verletzt gewesen und habe dann trotzdem eine zehnmonatige, ernsthafte Affäre mit dem Immobilienmogul begonnen, wie die New York Times berichtet. Schließlich habe McDougal sie jedoch beendet, weil sie die Schuldgefühle gegenüber Trumps Ehefrau nicht mehr ertrug. Als sie 2018 mit der Geschichte an die Öffentlichkeit ging, entschuldigte sie sich bei Melania.

Mit dem Interview brach sie eine Vereinbarung, die sie mit American Media Inc. geschlossen hatte: Eine Zeitung des Verlags, der National Enquirer, hatte McDougal 2016 die Exklusivrechte an ihrer Geschichte über die Affäre mit Trump für 150.000 US-Dollar abgekauft – und sie dann nie veröffentlicht.

Der Vorstandsvorsitzende des Verlags ist David J. Pecker, ein guter Freund Trumps. Es wird vermutet, dass er McDougal die Rechte abkaufte, um die Veröffentlichung mitten im US-Wahlkampf zu verhindern.

