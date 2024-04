Strategisch wichtiger Ort nahe Bachmut Russische Truppen rücken offenbar weiter bei Tschassiw Jar vor

Einheiten der russischen Armee gelingen offenbar weitere Vorstöße nahe Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk.

Einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge haben russische Truppen einen Vorort der Stadt Tschassiw Jar erreicht. Die Agentur beruft sich auf einen Berater der von Russland eingesetzten Regionalbehörden.

Zuvor hatte ebenfalls das „Institute for the Study of War“ (ISW) von einem Vorrücken der russischen Truppen in der Region berichtet. In seinem jüngsten Lagebericht schreibt der US-Thinktank unter Berufung auf geolokalisiertes Filmmaterial, die russischen Streitkräfte seien bei einem „verstärkten Angriff in Kompaniegröße“ bis zum östlichen Rand der Siedlung vorgerückt.

Die Ukraine wies die Berichte über einen Vorstoß des russischen Militärs in der Region Donezk zurück. Die Lage in dem Vorort von Tschassiw Jar in der Nähe von Bachmut sei schwierig und es gebe dort Kämpfe, sagt ein Militärsprecher. Aber die russischen Truppen seien nicht in die Vororte vorgedrungen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Darstellungen beider Seiten nicht.

Die russische Armee versucht seit mehreren Tagen verstärkt, die ukrainischen Verteidigungslinien in der Region zu durchbrechen, wobei Tschassiw Jar eine strategische Schlüsselposition einnimmt. Die Stadt liegt rund zehn Kilometer westlich von Bachmut entfernt, das russische Truppen im Mai 2023 erobert hatten.

Sollte den russischen Streitkräften auch die Eroberung von Tschassiw Jar gelingen, könnten sie ihre Angriffe auf die von der Ukraine kontrollierte Großstadt Kramatorsk im Donbass ausweiten. (Tsp, Reuters)