Streit um die Toten von Gaza Sind wirklich weniger Menschen gestorben?

Selbst um die Toten gibt es im Gazakrieg politischen Streit. Denn die hohe Zahl getöteter Zivilisten wird mittlerweile weltweit scharf kritisiert. Auch daran macht sich der Vorwurf fest, Israel verstoße zumindest gegen das humanitäre Völkerrecht.

Israel wiederum zweifelt die Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza an, weil dies politisch von der Hamas kontrolliert wird. Außerdem wirft es den Behörden vor, bei ihren Opferzahlen nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden.

Nun hat eine spezifischere Aufschlüsselung der Toten durch die palästinensische Behörde für Verwirrung und sehr unterschiedliche Interpretationen gesorgt. Medien in Deutschland und Israel titelten, die Zahlen der getöteten Zivilisten sei drastisch gesunken, die der getöteten Kinder habe sich gar halbiert.

Was ist passiert?

Das Gesundheitsministerium gibt seit Anfang Mai nicht mehr nur die Gesamtzahl der getöteten Menschen im Gazastreifen an. Diese wurde nicht modifiziert: Das Ministerium geht immer noch von insgesamt knapp 35.000 Toten aus.

Zusätzlich werden jetzt die davon zweifelsfrei identifizierten Toten beziffert und diese wiederum nach Kategorien aufgeschlüsselt. Bis zum 30. April waren das demnach 24.686 Tote. Davon sind den Angaben zufolge 10.006 Männer (40 Prozent), 4959 Frauen (20 Prozent), 7797 Kinder (32 Prozent) und 1924 alte Menschen (acht Prozent). Etwa 10.000 Leichen konnten bisher nicht zweifelsfrei identifiziert oder aus den Trümmern geborgen werden.

Die Gesamtzahl der Toten hat sich nicht verändert. Farhan Haq, UN-Sprecher

Die UN-Organisation zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) wiederum stützt sich auf die Zahlen des Gesundheitsministeriums, weil diese sich bei früheren israelischen Waffengängen als akkurat erwiesen hatten. OCHA hat daher seit dem 9. Mai in ihren Berichten zur Lage in Gaza diese Angaben übernommen.

„Die Gesamtzahl der Toten hat sich nicht verändert“, erklärte der UN-Sprecher Farhan Haq am Montag vor Journalisten in New York. „Mindestens 10.000 Tote konnten noch nicht vollständig identifiziert werden.“

56 Prozent der bisher identifizierten Toten sind Frauen und Minderjährige.

Bisher hatte es in den palästinensischen Angaben geheißen, dass mehr als 14.000 Minderjährige und 9000 Frauen getötet worden seien. Das wären etwa 70 Prozent aller Opfer gewesen. Diese Zahlen haben auch die UN verwendet.

Bei den bisher einwandfrei identifizierten Toten machen Kinder und Frauen dagegen 56 Prozent aus. Es wird davon ausgegangen, dass unter den älteren Toten etwa jeder zweite eine Frau ist, diese also vier Prozent ausmachen.

Zu der Interpretation, laut den neuesten Informationen seien nur halb so viele Kinder getötet worden wie bisher angegeben, nahm UN-Sprecher Farhan Haq Stellung: Man gehe davon aus, dass die Zahl der getöteten Kinder und Frauen weiter steige, wenn die Identifizierung der verbliebenen Leichen voranschreite.

Knapp 57 Prozent der Gebäude im Gazastreifen sind zerstört oder beschädigt. Das sagt eine Studie des Geografieprofessors Jamon Van den Hoek von der Universität Oregon. In den Trümmern werden noch viele Opfer vermutet. © dpa/Abed Rahim Khatib

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet damit, unter den Trümmern besonders viele Frauen und Kinder zu finden. Diese blieben in der Regel eher im Haus, während die Männer versuchten, Nahrung zu besorgen, sagte der Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Christian Lindmeier, am Dienstag.

Der langjährige Nahostexperte Joost Hiltermann weist auch auf die Schwierigkeiten der Identifizierung und Datenweitergabe in Gaza hin. „Dort herrscht Krieg und massive Zerstörung“, sagt er dem Tagesspiegel. In dieser Situation sei es für die Kliniken „unmöglich, ein funktionierendes Registrierungssystem für die Leichen zu haben, die in die wenigen noch funktionierenden Krankenhäuser gebracht werden“. Zudem würden viele Leichen noch unter den Trümmern vermutet.

Welchen Zahlen darf man glauben?

Zur Nutzung der von den Gesundheitsbehörden in Gaza erstellten Opferzahlen sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke, die UN hielten die Zahlen aufgrund ihrer Erfahrungen für glaubwürdig. Bei den Gazakriegen von 2008/2009, 2012, 2014 und 2021 wären die Angaben der Gesundheitsbehörden zutreffend gewesen. Sie werden jeweils mit dem Melderegister abgeglichen, das Israel für die Bewohner Gazas führt.

Joost Hiltermann ist Programmdirektor für den Nahen Osten und Nordafrika bei der International Crisis Group in Brüssel.

Auch Hiltermann verweist auf die genauen Opferzahlen, die das Gesundheitsministerium bei früheren Waffengängen veröffentlicht hatte. „Die Zahlen haben sich als zutreffend erwiesen“, sagt er. „Sie werden von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und der Verwaltung erstellt.“

Was sagt die israelische Regierung?

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu stellt die Gesamtzahl der Toten in Gaza ebenfalls kaum infrage. Am Sonntag sagte er in einem Interview im US-Podcast „Call me back“, er gehe von etwa 30.000 Toten in Gaza aus. Allerdings seien fast die Hälfte davon Hamas-Kämpfer. „14.000 Kämpfer wurden getötet und etwa 16.000 Zivilisten“, sagte Netanjahu.

Joost Hiltermann bleibt skeptisch. Bisher hatte Netanjahu keine Zahl getöteter Zivilisten in Gaza angegeben. „Israel wusste immer genau, wie viel Kämpfer es getötet hat, konnte aber keine Zahl getöteter Zivilisten angeben. Das ist unglaubwürdig.“

Zudem vermutet der Nahost-Experte von der International Cirsis Group, dass Israel die Zahlen der angeblichen Hamas-Kämpfer erhöht, „indem es Hamas-Anhänger sowie Mitarbeiter der von der Hamas geführten Regierung in Gaza dazuzählt.“

Laut israelischen Medienberichten sind in diesem Krieg auch einfache Hamas-Anhänger als legitime Ziele des Militärs eingestuft worden. Legt man die jüngsten Angaben übereinander, müssten rein rechnerisch alle seit sieben Monaten getöteten palästinensischen Männer Kämpfer gewesen sein.

Beerdigung eines israelischen Soldaten, der im Gazakrieg starb. 272 Soldaten haben dort bisher ihr Leben verloren. © AFP/GIL COHEN-MAGEN

Die Regierung betont immer wieder, dass sie sich um besonderen Schutz von Zivilisten bemühe. Wie die israelische Armee prüft, ob es sich bei den Toten um Kombattanten oder Zivilisten handelt, ist bisher trotz Medien-Nachfragen nicht bekannt. Im Vorfeld des Krieges hatte sie die Zahl der Hamas-Kämpfer in Gaza auf etwa 30.000 geschätzt.

Bei den Zahlen getöteter Israelis gibt es mehr Übereinstimmung. Nach Angaben der Armee sind während des Gazakriegs bisher mindestens 272 israelische Soldaten gestorben – davon laut der Tageszeitung „Haaretz“ 43 nicht durch den militärischen Gegner.

Bei den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober sind mindestens 376 Soldaten und Sicherheitsbeamte getötet worden sowie 767 Zivilisten, wie die Nachrichtenagentur AFP im Februar aus den Angaben verschiedener israelischer Organisationen zusammenstellte.