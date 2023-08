„Strenge Warnung“ an Taiwan China hält erneut Militärübungen vor dem Inselstaat ab

China hat am Samstag als „strenge Warnung“ Militärübungen vor Taiwan abgehalten. Die Volksbefreiungsarmee habe „Luft- und Seeübungen der Marine und der Luftwaffe rund um die Insel Taiwan gestartet“, zitierte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua einen Militärsprecher.

Taipeh zufolge drangen Kampfflugzeuge 42 Mal in die taiwanische Luftverteidigungszone ein.

Zuvor hatte sich China verärgert darüber gezeigt, dass der taiwanische Vizepräsident William Lai kürzlich auf seiner Reise nach Paraguay einen Zwischenstopp in den USA eingelegt hatte. Peking bezeichnete Lai am Samstag als „Unruhestifter“ und kündigte an, „entschlossene Maßnahmen zum Schutz der nationalen Souveränität und territorialen Integrität“ zu ergreifen.

Die Militärübungen seien eine „strenge Warnung“ angesichts der Absprachen von „Separatisten“ aus Taiwan mit dem Ausland.

Taiwans Vizepräsident William Lai spricht vor Anhängern in San Francisco (Archivbild). © REUTERS/LOREN ELLIOTT

Taiwan verurteilte daraufhin das „irrationale und provokative Verhalten“ Chinas und erklärte, es werde „geeignete Kräfte“ entsenden, um „mit praktischen Maßnahmen“ zu reagieren.

Die Militärübung trage keineswegs zum Frieden und zur Stabilität in der Straße von Taiwan bei, erklärte Taipeh. Stattdessen unterstreiche sie Chinas „militaristische Mentalität und bestätigt den hegemonialen Charakter seiner militärischen Expansion“, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. Dem taiwanischen Ministerium zufolge waren auch acht chinesische Schiffe an den Militärübungen beteiligt.

Lai hatte vor seiner Reise zur Amtseinführung des neuen Präsidenten in Paraguay erklärt, er wolle „mit führenden Politikern aus verschiedenen Ländern der Welt sprechen und auch Delegationen aus gleichgesinnten Ländern treffen“. Offiziell war in den USA nur ein Zwischenstopp geplant.

China droht mit Eroberung Taiwans

Das chinesische Außenministerium erklärte jedoch, dass Taiwan und die USA Lai in geheimer Absprache unter dem Vorwand eines „Zwischenstopps“ politische Aktivitäten in den USA ermöglichten.

Paraguay ist das einzige Land in Südamerika, das Taiwan als eigenständigen Staat anerkennt. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung.

China versucht, Taiwan international zu isolieren und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder mit Taiwan strikt ab. Wie die meisten Länder der Welt unterhalten auch die USA keine Botschaft in Taiwan. Allerdings gibt es eine Vielzahl informeller Kontakte, die Peking ebenfalls verärgern.

Im April reagierte Peking mit Militärübungen, als Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bei einem Zwischenstopp in den USA den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, traf. (AFP/dpa)