Tagesspiegel Plus Kommt Oscar Pistorius frühzeitig frei? : „Reeva war ein Engel, der uns nur für kurze Zeit geliehen wurde“

Noch immer kein Mordgeständnis: Am Valentinstag 2013 tötete der Paralympics-Star nach einem Streit seine Freundin. Ihre Familie will bis heute wissen, was in der Tatnacht geschah.