Tag 476 der Ukraine-Invasion Wie es sich unter russischer Besatzung lebt

Melitopol ist bereits sehr früh nach Beginn des Krieges von den Russen besetzt worden. Aber wie lebt es sich unter diesen Bedingungen? Der US-Sender CNN hat vor wenigen Tagen den Bericht einer pro-ukrainischen Einwohnerin veröffentlicht, die sich geweigert hat, aus der Stadt zu fliehen.

Die junge Frau Anfang 30 möchte ihren Namen aus Sorge um ihre Sicherheit nicht nennen. Sie schreibt: „Es gibt Terror in Melitopol. Aber man sieht ihn nicht auf der Straße.“ Was sie meint: Wenn man auf den Markt gehen würde, würde man nicht merken, was in der Stadt geschehe. Alle würden so tun, als führten sie ein ganz normales ziviles Leben.

Die Einwohnerin berichtet, dass die Russen versuchten, jeden zur Annahme eines russischen Passes zu zwingen. So habe es bis Februar noch Sozialhilfe in bar gegeben, nun bekämen nur noch Menschen mit russischen Pässen diese. Auch der Zugang zu Krankenhäusern werde etwa für Menschen ohne russischen Pass verweigert.

Die Frau sagt, sie komme aus einer Bauernfamilie und diese würde ihr Land verlieren, wenn sie die russischen Pässe nicht annehme. Aber ihre Familie versuche, den Moment so weit wie möglich hinauszuzögern. Wer keinen habe, gelte als schwarzes Schaf und könne durchsucht werden.

Sie sagt aber auch, dass der Großteil der Einwohner bereits einen russischen Pass habe – und dass diejenigen, die nach der Besatzung geblieben seien, zum großen Teil die pro-russische Verwaltung unterstützten und überzeugt davon seien, dass diese auch bleibe.

Die Frau berichtet auch, dass sich die Stimmung in der Stadt im vergangenen Monat stark verändert habe. Es gebe nicht mehr so eine Siegesstimmung. Vielmehr nehme sie wahr, dass die Besatzer über die ukrainische Gegenoffensive besorgt seien. Den Krieg selbst, den nenne man in der Stadt übrigens eine „Situation“.

