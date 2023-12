Tag 660 der Ukraine-Invasion Ukrainische Rekrutierer sollen immer aggressiver gegen Kriegsdienstverweigerer vorgehen

Im Spätsommer war bekannt geworden, dass sich manche Ukrainer der Einberufung an der Front entzogen haben – mitunter durch Zahlung von Bestechungsgeldern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte daraufhin alle Chefs der regionalen Rekrutierungsbüros entlassen. Für die Ukraine ist das angesichts des immer noch andauernden, blutigen Krieges natürlich ein Problem. Denn während sich zu Beginn des Konflikts noch viele Männer freiwillig meldeten, werden es jetzt immer weniger – und auch Kiew hat reichlich Verluste an der Front zu verkraften.

Nun berichtet die „New York Times“, dass die Rekrutierer in der Ukraine immer aggressivere Methoden einsetzen, um die Lücken in den Reihen der Soldaten zu füllen (Quelle hier). Die Zeitung hat mit Dutzenden Anwälten, Aktivisten, Soldaten, Wehrpflichtigen und ihren Angehörigen über die Thematik gesprochen.

So sollen sie in einigen Fällen Männer direkt von der Straße geholt und sie durch Einschüchterung oder auch unter Anwendung von physischer Gewalt in die Rekrutierungszentren gezwungen haben. Die Zeitung berichtet, dass die Rekrutierer etwa Pässe beschlagnahmt oder auch Menschen direkt vom Arbeitsplatz abgeholt hätten.

Dabei würde das Vorgehen nicht nur Kriegsdienstverweigerer treffen, sondern auch Menschen, die eigentlich vom Kriegsdienst befreit seien. Aufgrund dessen sei es im Herbst zu mehreren Prozessen gegen unrechtmäßige Einberufungsbescheide gekommen, heißt es in dem Bericht weiter. So habe es allein im November 226 Gerichtsentscheidungen in diesem Zusammenhang gegeben. Anwälte berichteten zudem über einen spürbaren Anstieg der Beschwerden.

Dass die Entlassung der regionalen Rekrutierungschefs etwas geändert haben könnte, lassen Anwälte und Aktivisten nicht gelten. Sie sagen, das Problem sei nach wie vor nicht gelöst, weil die Beamten in den Positionen darunter weiterhin dieselben seien.

