Theorien von Abschuss bis Bombe Warum stürzte der Privatjet von Wagner-Chef Prigoschin ab?

Dreiunddreißig Minuten war das Flugzeug von Jewgeni Prigoschin am Mittwoch in der Luft. Um 16.46 Uhr war die Maschine vom Typ Embraer Lagacy 600 am Moskauer Flughafen Sheremetyevo gestartet. Ziel war die Heimatstadt des Söldnerchefs, St. Petersburg.

Gerade als der Privatjet seinen Steigflug beendet und eine Flughöhe von 8500 Metern erreicht hatte, muss etwas passiert sein. Wie die „Zeit“ unter Berufung auf die Flugdaten berichtet, sackte die Maschine um 17.19 Uhr ab, stieg dann noch zweimal kurz und heftig nach oben, erreichte eine Höhe von 9000 Metern und stürzte dann in einem steilen Sinkflug zu Boden.

Russland-Kenner, aber auch Anhänger der Wagnertruppe gehen davon aus, dass es sich um eine gezielte Ermordung Prigoschins handelte, nachdem dieser am 24. Juni eine Meuterei gegen den Kreml angezettelt hatte, bei dem er mit seinen Söldnern Richtung Moskau marschierte. Kritiker macht der Kreml mundtot – die Liste derer, die sich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin stellten und anschließend Opfer von Anschlägen wurden, ist lang.

Die russische Regierung bezeichnet Annahmen, Prigoschin sei auf ihren Befehl hin getötet worden, als „Spekulation“ und „absolute Lüge“. Putins Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Freitag, die Untersuchungen zum Absturz liefen. Die Ergebnisse würden veröffentlicht, wenn sie vorlägen.

Gustav C. Gressel ist Experte für Osteuropa, Sicherheitspolitik und Militärstrategien am European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin.

Was den Absturz auslöste, ist auch Tage später unklar. Der Pilot setzte offenbar keinen Notfall-Funkspruch ab, was für ein plötzlich eingetretenes Ereignis spricht. „Die Bilder, die vom Absturzort veröffentlicht wurden, sind wenige und aus einer zu großen Distanz aufgenommen. Die Heckflosse mit Leitwerk wurde abgetrennt, mehr lässt sich konkret kaum sagen“, sagt hierzu der Militäranalyst Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations.

1 Wagner glaubt an Abschuss

In der Söldnergruppe kursiert der Vorwurf, dass Prigoschins Flugzeug mit einem Luft-Verteidigungssystem abgeschossen worden sein könnte. „Ich habe keine direkten Anzeichen für einen Abschuss durch eine Boden-Luft-Rakete gesehen“, sagt Fabian Hoffmann, der an der Universität Oslo zur Nutzung strategischer Waffen forscht. Bei den wenigen Wrackteilen, die auf den Fotos zu sehen seien, könne man beispielsweise keine Anzeichen von Splitter-Einschlägen erkennen, die durch einen Splittergefechtskopf hätten zustande kommen können.

„Das muss allerdings nicht viel heißen, da nur sehr wenige Wrackteile in den Videos zu erkennen waren“, sagt Hoffmann. „Grundsätzlich halte ich die These, dass eine Boden-Luft-Rakete das Flugzeug abgeschossen haben könnte, für plausibel. Allerdings kann man das ohne weitere Indizien nicht bestätigen.“

Fabian Hoffmann ist Militärexperte an der Universität Oslo. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Verbreitung, dem Einsatz und der Nutzung strategischer Waffen.

Normalerweise haben diese Raketen auch einen Selbstzerstörungsmechanismus integriert: „Wenn die Rakete ihr Ziel nicht findet, zerstört sie sich selbst, damit sie keinen Schaden am Boden anrichtet.“ Insofern wäre die russische Bevölkerung in dem ohnehin nicht dicht besiedelten Absturzgebiet kaum gefährdet gewesen.

Eine Rakete bliebe nicht unentdeckt, meint Hoffmann: „Die USA haben eine geostationäre Satellitenkonstellation, die mit Infrarotsuchern ausgestattet ist. Kommt es zum Start einer Rakete, militärisch oder zivil, nehmen diese Infrarot suchenden Satelliten die Signatur auf und leiten einen Alarm weiter“, sagt Hoffmann. Diese Sucher seien so sensibel, dass sie auch den Start einer relativ kleinen Boden-Luft-Rakete wahrnehmen könnten. „Wenn zu dem Zeitpunkt des Absturzes und in der Region eine Boden-Luft-Rakete gestartet wurde, werden die USA das mitbekommen haben.“ Dies war aber offenbar nicht der Fall.

2 Die Bombentheorie

Den USA lägen keine Informationen vor, dass das Flugzeug durch eine Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden sei, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Donnerstag. Entsprechende Berichte seien nach US-Einschätzung nicht korrekt. Weitere Angaben zur möglichen Ursache für den Flugzeugabsturz könne er jedoch nicht liefern.

Die „New York Times“ und andere US-Medien berichten am Donnerstag unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, vermutlich habe eine Explosion an Bord des Flugzeuges den Absturz ausgelöst. Eine endgültige Schlussfolgerung sei noch nicht gezogen, aber eine Explosion sei derzeit die führende Theorie für die Absturzursache.

Zehn Menschen waren insgesamt an Bord der verunglückten Maschine, darunter drei Besatzungsmitglieder. Wie „Bild“ mit Bezug auf kremlkritischen Medien schreibt, soll die Stewardess Kristina Raspopowa am Mittwochnachmittag ihrer Familie mitgeteilt haben, dass sich der Abflug aufgrund von einer unerwarteten Inspektion oder Reparatur verzögere. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben jedoch nicht.

3 Legende vom Herzinfarkt

In sozialen Netzwerken, etwa auf X, ehemals Twitter, wurde zudem der Screenshot eines Berichts des Kremlsenders RT verbreitet, wonach der Pilot angeblich nach einer Corona-Impfung an einer Herzmuskelentzündung litt. Dies stellte sich allerdings als Fälschung heraus.

Hierzu sagt Hoffmann: „Wenn ich auf den Videos das Flugzeug vom Himmel fallen sehe, sehe ich lediglich, dass es zu einem sehr plötzlichen Strömungsabriss gekommen sein muss. Das kann durch eine Außeneinwirkung ausgelöst worden sein oder durch eine Explosion im Innern. Die These, dass der Pilot in Ohnmacht gefallen sei durch einen Herzinfarkt halte ich bei den Bildern für nicht plausibel.“

Christian Mölling ist Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung.

Christian Mölling, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sieht das ähnlich und ist skeptisch, dass die Wahrheit über den Flugzeugabsturz bald ans Licht kommt: „Ich denke nicht, dass Putin unserem Bedürfnis nach Aufklärung, was genau mit Prigoschins Flugzeug geschah, nachkommen wird.“