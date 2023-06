Was steckt hinter der Zerstörung? Drei Thesen zum Dammbruch in Cherson und wie wahrscheinlich sie sind

Sie haben ihn „vermint“ und dann „in die Luft gejagt“ – für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist die Lage klar: Russland ist für den Bruch des Kachowka-Staudamms verantwortlich. Moskau wiederum spricht von einer „vorsätzlichen Sabotage“ Kiews. Wer hat nun recht? Mehr als 48 Stunden nachdem der Damm am Dnipro brach, ist die Lage in der Südukraine weiter unübersichtlich.

Einige westliche Militäranalysten warnen davor, einer Seite die Schuld vorschnell zuzuweisen oder gar von einem beabsichtigten Dammbruch zu sprechen. „Die Katastrophe nützt letztlich niemandem“, sagt etwa Michael Kofman, Direktor des Forschungsprogramms für Russlandstudien des Center for Naval Analyses, eines Forschungszentrums der US-Navy.

Die US-Regierung, die laut Medienberichten Erkenntnisse zum Hergang hat, will sich in der Schuldfrage noch nicht festlegen. Wie der Sender NBC News berichtet, deuten erste US-Geheimdiensterkenntnisse darauf hin, dass Russland hinter der Zerstörung des Staudamms steckt. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu nicht. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sagen, was passiert ist“, erklärt John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats.

Die Bildkombo aus von Maxar Technologies zur Verfügung gestellten Satellitenaufnahmen zeigt den Kachowka-Damm im Süden der Ukraine vor der Explosion (oben, Aufnahme vom 05.06.2023) und danach (unten, Aufnahme vom 06.06.2023). © dpa/Satellite image

Andere Experten halten auch einen Angriff von außen oder sogar ein strukturelles Versagen für möglich, aber nicht für wahrscheinlich. Ein Überblick über die verschiedenen Thesen:

1. Russland hat den Damm gesprengt

Diese Version verbreitet Kiew, mehrere Regierungschefs, unter anderem Olaf Scholz, haben sich ihr angeschlossen. Russland, so die Erklärung Kiews, wolle mit der Damm-Zerstörung die Vorbereitungen für die ukrainische Gegenoffensive behindern – und sei dafür auch bereit, Infrastruktur, Städte und Bauernhöfe in den besetzten Gebieten zu zerstören.

Die von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenaufnahme zeigt ein überflutetes Wohngebiet im Südosten der Stadt in der Südukraine. © dpa/Satellite image

Ukrainische Beamte wiesen auch darauf hin, dass russische Streitkräfte wiederholt die ukrainische Infrastruktur angegriffen haben und den Damm kontrollierten. Sie wären somit in der Lage, Sprengstoff im Inneren des Staudamms zu zünden. Schon im Herbst sei der Damm vermint worden.

Dass Sprengstoff und keine Raketen für den Bruch verantwortlich sein könnte, ist für Nick Glumac, Ingenieurprofessor und Sprengstoffexperte an der University of Illinois, klar. „Die Sprengkraft eines Gefechtskopfes ist begrenzt. Selbst ein Volltreffer könnte den Damm nicht zerstören“, sagte er der New York Times.

Ein Raketenangriff würde eine solche Zerstörung nicht verursachen. Ihor Syrota, Leiter des staatlichen ukrainischen Wasserkraftunternehmens „Ukrhydroenergo“

Auch andere Experten halten eine Explosion im Inneren für wahrscheinlich: Eine Detonation von außen – etwa durch eine Bombe oder Rakete – würde nur einen Bruchteil der Kraft auf den Damm ausüben. Das habe auch mit der Bauart des Kraftwerks zu tun, erklärte Ihor Syrota, Leiter des staatlichen ukrainischen Wasserkraftunternehmens „Ukrhydroenergo“.

„Ein Raketenangriff würde eine solche Zerstörung nicht verursachen, da dieses Kraftwerk so gebaut wurde, dass es einer Atombombe standhält.“ Und: „Es ist klar: Es gab eine Explosion im Inneren des Kraftwerks und das Kraftwerk brach in zwei Teile.“

2. Die Ukraine zerstörte den Damm selbst

Kremlsprecher Dmitri Peskow warf der Ukraine am Dienstag „vorsätzliche Sabotage“ vor, denn die ukrainischen Streitkräfte würden ihre Ziele aktuell bei groß angelegten Offensivoperationen nicht erreichen und wollten davon ablenken. Diese Erklärung ist aus Sicht mehrerer Experten unglaubwürdig, da die ukrainischen Streitkräfte noch gar keine groß angelegten Offensivoperationen durchgeführt haben.

Für Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) wäre eine Sabotageaktion der Ukraine kontraproduktiv: „Wenn es die Ukrainer gewesen wären, würde das die Unterstützung durch den Westen gefährden“, sagte er der Funke-Mediengruppe. Für die ukrainische Offensive sei die Sprengung des Staudamms „ein Stolperstein, aber es ist weder ein ‚Game-Changer‘ noch eine Eskalation“ – es gäbe für Kiew also keinen Grund, den Damm zu zerstören.

Überhaupt gingen Peskow als auch andere russische Beamte in ihren Vorwürfen nicht näher darauf ein, wie es zur Explosion gekommen sein könnte. Eine andere Behauptung lautet: Die Ukraine hätte den Damm zerstört, um den Wasserfluss durch einen Kanal vom Dnipro zur Halbinsel Krim zu unterbrechen, die 2014 illegal annektiert wurde. Dafür hätte aber nicht unbedingt der ganze Staudamm zerstört werden müssen.

kachowka-Wasserkraftwerk, mögliche Überschwemmungsgebiete © ISW, Cornucopia.se•Stand: 6. Juni 2023, 14 Uhr

3. Der Damm war durch früheren Beschuss beschädigt und brach

Für diese These spricht, dass der Damm während der seit mehr als einem Jahr andauernden Kämpfen immer wieder schwer beschädigt wurde. Beide Kriegsparteien beschuldigen einander auch hier, ihn beschossen zu haben.

Vor einem Jahr hatten ihn die russischen Truppen bereits erobert, ehe sie von den Ukrainern zurückgedrängt wurden. Der Fluss und der Damm wurden schließlich zur Grenze, wobei die Russen den Damm später erneut kontrollierten. Während der ukrainischen Offensive n Cherson im vergangenen Jahr wurde die Straße auf dem Damm durch ukrainischen Beschuss so stark zerstört, dass kein größeres Kriegsgerät mehr darüber bewegt werden konnte. Der normale Verkehr ging allerdings weiter.

Haben die dabei erlittenen Schäden zum Einsturz geführt? „Dämme können brechen, das ist durchaus möglich“, erklärt Gregory B. Baecher, Professor für Ingenieurwissenschaften an der University of Maryland, in der „New York Times“. Was den Kachowka-Damm betrifft, ist er aber skeptisch: „Normalerweise würde ein solches Materialversagen am erdigen Teil des Dammes beginnen, an einem der beiden Ufer“, sagt Baecher.

Fotos und Videos zeigen aber, dass der Damm zuerst in der Mitte gebrochen ist. Und zwar neben dem Kraftwerk, das an das von den Russen kontrollierte Ufer grenzt. Beide Enden des Damms schienen zunächst intakt zu sein, im Laufe des Tages brachen immer größere Teile des Damms ein.