Tote beim Sturm auf Kenias Parlament „Eine ganze Generation ist aufgebracht“

Frau Eickhoff, ein in Flammen stehendes Parlament, Abgeordnete, die sich in Sicherheit bringen, Schüsse der Polizei und tote Demonstranten: Was passiert gerade in Kenia?

Die Proteste dieser Tage kommen nicht überraschend. Die junge Generation organisiert sich schon seit Längerem über die sozialen Medien. Was aber viele überrascht, ist das Ausmaß der Unruhen. Vor allem das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte.