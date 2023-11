Trägerin des alternativen Nobelpreises „Abtreibungen gehören nicht ins Strafrecht“

In vielen Ländern der Welt, auch in Europa und den USA, sind Abtreibungen immer noch ein umstrittenes Thema. Warum glauben Sie, ist das der Fall?

Ich glaube bei allem, was mit Frauen zu tun hat, gibt es Kontroversen. Es gab eine Zeit, in der es umstritten war, dass Frauen zur Schule gehen oder eine Universitätsausbildung absolvieren. In manchen Teilen der Welt gibt es noch Kontroversen über die Menstruation, einen ganz normalen menschlichen Vorgang. Es geht nur um das Geschlecht. Der Zugang zu Abtreibungen wurde zu einer religiösen, dann zu einer fundamentalistischen Debatte. Deshalb bleibt unsere Arbeit so wichtig.