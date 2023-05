Trotz Drohnenangriff in Moskau Kreml hält weiterhin an großer Militärparade fest

Ungeachtet des kürzlichen Zwischenfalls mit zwei Drohnen über dem Kreml will Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag wie geplant bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau auftreten.

„Morgen bei der Parade wird es den Auftritt des Präsidenten wirklich geben“, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge.

Zuvor war bereits mitgeteilt worden, dass Moskau die Sicherheitsvorkehrungen vor den Feierlichkeiten zum 78. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg verschärft habe.

Hat Russland den Drohnen-Anschlag selbst inszeniert?

In der vergangenen Woche waren nachts zwei Drohnen über dem Kreml-Gelände zum Absturz gebracht worden.

Soldatinnen der russischen Armee marschieren während einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges durch Moskau. © picture alliance/dpa/Xinhua

Russland sprach anschließend von einem versuchten Anschlag auf Putin und machte dafür die Ukraine verantwortlich. Das Nachbarland, das sich seit mehr als 14 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt, wies die Anschuldigung zurück.

Mehrere internationale Beobachter glauben, dass Russland den angeblichen Anschlagsversuch selbst inszeniert haben könnte. Spekuliert worden war in diesem Zusammenhang auch darüber, ob möglicherweise die Militärparade abgesagt würde.

Russland sagt Paraden in 20 Städten ab

Abgesagt wurde in Moskau bereits der Traditionsmarsch „Unsterbliches Regiment“, der normalerweise nach der Parade abgehalten wird und bei dem 2022 auch Putin dabei war.

Sprecher Peskow räumte nun ein, dass das aufgrund von Sicherheitsbedenken geschehen sei. Weiter offen ließ er, ob es eine Flugshow geben werde oder ob diese - wie schon im Vorjahr - abgesagt werde.

Russische Soldaten marschieren am 7. Mai 2019 über den Roten Platz während einer Probe für die Militärparade zum Tag des Sieges. © picture alliance/dpa/AP Pool

Russische Medien berichteten zudem, dass in insgesamt mehr als 20 Städten die Paraden abgesagt worden seien, weil die Behörden die Sicherheit nicht gewährleisten könnten.

Neben dem Drohnen-Vorfall am Kreml häuften sich in letzter Zeit auch in anderen russischen Regionen mutmaßliche Partisanenanschläge etwa auf Gütertransporte und Öl-Raffinerien.

Warum ist die Militärparade für Russland so wichtig?

Die alljährliche Parade zum Weltkriegsende auf dem Roten Platz soll die militärische Stärke Russlands demonstrieren - für Putin hat sie deshalb zentrale Bedeutung.

„Zwischenfälle sind unerwünscht, weil sie das Ziel der Propaganda gefährden und das Sicherheitsgefühl der Moskauer schwächen“, erklärte Andrej Kolesnikow von der Denkfabrik Carnegie Russia Eurasia Center.

Seit Putin im Jahr 2000 an die Macht kam, hat er einen patriotischen Kult gefördert, der auf dem sowjetischen Sieg gegen die Nazis aufbaut und Putin als Erben der Sowjetmacht legitimieren soll.

Aktuell sei der Feiertag besonders wichtig, denn so könne der Präsident wieder einmal seine „einfache, aber verrückte Idee ins öffentliche Bewusstsein einpflanzen, dass seine “Spezialoperation’ in der Ukraine eine Fortsetzung„ des Krieges gegen Hitler sei, sagte Kolesnikow. (dpa, AFP)