Trotz massiver Proteste Frankreichs Senat stimmt für Rentenreform

Trotz massiver Proteste hat sich der Senat in Frankreich für die geplante Rentenreform ausgesprochen. Mit 195 zu 112 Stimmen billigten die Senatoren am späten Samstagabend in Paris das Gesetzespaket. „Eine wichtige Etappe ist geschafft“, erklärte die französische Ministerpräsidentin Elisabeth Borne.

Nun geht der Text in den Vermittlungsausschuss, der eine endgültige Fassung ausarbeitet. Die Regierung hofft auf eine finale Verabschiedung am kommenden Donnerstag, wobei sie auf die Stimmen der konservativen Republikaner angewiesen ist.

Die Rentenreform sieht eine Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre vor. Seit Wochen kommt es wegen des Vorhabens in Frankreich zu Streiks und Protesten. Auch am Samstag protestierten erneut Hunderttausende gegen die Reform, in der Hauptstadt kam es dabei auch zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden. (AFP)

