Trump-Anhänger mit Rückenwind Die neue Kluft im US-Kongress wird schnell sichtbar sein

Am Dienstag um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) ist es so weit: Im US-Kapitol in Washington werden die neuen und wiedergewählten US-Senatoren und Abgeordneten auf ihr Amt eingeschworen. Und man muss keine Glaskugel befragen, um vorherzusagen, dass die neue Kluft danach ganz schnell sichtbar sein wird.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden