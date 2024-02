Trump wird wohl nicht von Wahl ausgeschlossen Supreme Court weicht der Kernfrage aus

Der Supreme Court der USA sieht offenbar keinen Grund, Donald Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol von der Präsidentschaftswahl auszuschließen. Die neun obersten Richter zeigten in der mehr als zweistündigen Anhörung am Donnerstag eine große Skepsis gegen die Argumente des Bundesstaats Colorado, warum der Name des Ex-Präsidenten von den Stimmzetteln gestrichen werden solle.