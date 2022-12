Truppenübungen in Belarus Russland genügt schon die Drohkulisse eines erneuten Angriffs auf Kiew

Knapp zehn Monate ist es her, dass Russland den Angriffskrieg im politischen Herzen der Ukraine begann: der Hauptstadt Kiew. Der russische Präsident Wladimir Putin wusste, dass die Symbolwirkung einer gehissten russischen Flagge nirgends größer wäre. Das ist bis heute so – weshalb schon Truppenbewegungen in mehr als hundert Kilometern Entfernung für Alarmstimmung in Kiew sorgen können.

Die Grundlage für diese Stimmung baute sich seit dem Treffen der Verteidigungsminister aus Russland und Belarus vor wenigen Wochen langsam auf: Sergej Schoigu und sein Amtskollege vereinbarten, ihre militärischen Verbindungen zu stärken. In der vergangenen Woche erklärte nun das belarussische Militär, die Kampfbereitschaft seiner Truppen zu überprüfen. Das letzte Mal tat es das nur wenige Tage vor Beginn des russischen Angriffs auf Kiew..

Dass sich ein Angriff auf die ukrainische Hauptstadt wiederholt, gilt dennoch als unwahrscheinlich. Vielmehr schätzen Experten, dass Russland darauf abzielt, eine Drohkulisse aufzubauen, ohne wirklich solch einen Vorstoß zu planen. Zwischen 10.000 und 15.000 russische Soldaten sollen sich derzeit zum Training in Belarus aufhalten, berichtet die „New York Times“. Das ist nur ein Bruchteil der Soldaten, die sich zu Beginn der Invasion am 24. Februar in Belarus aufhielten.

Dass diese Drohkulisse allerdings wirkt, zeigte ein Interview des ukrainischen Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj mit der britischen Zeitschrift „Economist“. Er rechnet mit einer neuen russischen Großoffensive im kommenden Jahr, „im schlimmsten Fall Ende Januar“.

Die Russen würden rund 200.000 frische Soldaten dafür ausbilden. Die ukrainische Armee ihrerseits bereite ebenfalls eigene Reserven dafür vor. Ob diese Großoffensive die ukrainische Hauptstadt treffe, ließ er offen. Deutlich wurde Saluschnyj trotzdem: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie Kiew erneut angreifen werden.“

Kurz nach dem Interview soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende ein Treffen seiner Verteidigungs- und Sicherheitsberater einberufen haben, in dem die Lage in Belarus die Hauptangelegenheit gewesen sein soll, wie es in einem Statement seines Büros hieß. Schließlich zieht eine solche konkrete Befürchtung strategische Konsequenzen nach sich.

Unausgesprochene Drohung als russisches Kalkül

Sollte das ukrainische Militär wirklich davon ausgehen, dass Russland erneut Bodentruppen nach Kiew schickt, müsste das ukrainische Oberkommando Einheiten in die Hauptstadt verlegen. Einheiten, die dann an anderer Stelle fehlen, um Offensiven zu starten oder fortzuführen und kritische Fronten zu verteidigen. Das scheint das russische Kalkül zu sein.

Öffentlich ausgesprochen hat in Russland noch niemand die Drohung, die Hauptstadt einnehmen zu wollen. Das hatte allerdings auch vor dem 24. Februar niemand. Auch damals gab es auffällige Truppenbewegungen an der belarussischen Grenze, die teils nur etwas mehr als 100 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt liegt.

Russisch-belarussische Truppenübung an der ukrainischen Grenze © Imago/Russian Defence Ministry Press O

Nach der vermehrten Stationierung russischer Soldaten und öffentlichkeitswirksam geteilten Bildern von Truppenübungen wollen belarussische Aktivisten nun auch die Verlegung von Panzern und anderem Gerät an die ukrainische Grenze beobachtet haben. Dazu passen erstens Berichte, dass das belarussische Militär russische Soldaten ausbildet.

Zweitens bekommt der Zeitpunkt des erstmaligen Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Belarus seit Jahren eine andere Bedeutung. Sein Ziel soll seit jeher sein, Belarus auf seiner Seite in den Krieg zu verwickeln. Das versuchte Präsident Alexander Lukaschenko im Wissen um innenpolitische Konsequenzen bislang zu vermeiden.

Dass Russland auf belarussische Ausbilder angewiesen ist, soll nach Informationen des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“ (ISW) und des britischen Geheimdienstes daran liegen, dass dem russischen Militär solche fehlen. Unter den 100.000 russischen Soldaten, die getötet oder verwundet worden sein sollen, befinden sich auch einige Ausbilder.

Ein Angriff auf Kiew könne allerdings, wenn schon ohne unmittelbare militärische Unterstützung, nicht ohne den Segen Lukaschenkos stattfinden, erklärt Ed Arnold, Verteidigungsexperte beim London Royal United Services Institute (RUSI), dem „Spiegel“. Dafür gebe es derzeit keine Anzeichen – das hat auch mit dem Scheitern des russischen Angriffs von belarussischem Territorium im Februar und März zu tun. Seitdem hat die Ukraine ihre Grenze erheblich verstärkt.

Wahrscheinlicher bleibt das Drohkulissen-Szenario. Russland werde sich demnach wahrscheinlich auf den Rest von Luhansk und Donezk beschränken, berichtet Verteidigungsexperte Arnold dem „Spiegel“.

Doch auch dort sind kurzfristige Erfolge als Folge der Ausbildung russischer Soldaten in Belarus nicht zu erwarten. Das liege allein schon daran, dass die Rekruten, die Russland durch die Mobilisierungswelle in die Ukraine geschickt hat, die dezimierten Eliteeinheiten nicht ersetzen könnten, so Arnold. Es sei „ein Unterschied, jemanden mit einem Gewehr in eine Uniform zu stecken – oder ein richtiger Kämpfer zu sein“.

Somit könnte das Maximalziel Russlands mit der Drohkulisse sein, durch eine Umgruppierung ukrainischer Truppen eine Verschnaufpause an den umkämpften Fronten zu erhalten, an denen sie in der Defensive sind. Eine Großoffensive traut das ISW dem russischen Militär nirgends in der Ukraine derzeit zu.

