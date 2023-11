Tschechien Früherer Außenminister Karel Schwarzenberg gestorben

Der frühere tschechische Außenminister und Präsidentschaftskandidat Karel Schwarzenberg ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit in Wien, wie die Zeitung „Echo24“ und der öffentlich-rechtliche tschechische Rundfunk am Sonntag unter Berufung auf seine Familie berichteten. Schwarzenberg, der in Tschechien oft einfach nur „der Fürst“ genannt wurde, entstammte einer böhmisch-fränkischen Adelsfamilie.

Nach der Wende von 1989 war Schwarzenberg kurze Zeit Leiter des Präsidialamts unter Vaclav Havel. Von 2007 bis 2009 und noch einmal von 2010 bis 2013 stand der Gründer der konservativen Partei TOP09 an der Spitze des tschechischen Außenministeriums. Die Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2013 endete mit einer Niederlage in der Stichwahl gegen Milos Zeman, der ihm seine kritische Haltung zur Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg vorhielt.

Vor gut zwei Wochen erhielt Schwarzenberg die höchste staatliche Auszeichnung Tschechiens, den Orden des Weißen Löwen. Er konnte ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr persönlich entgegennehmen. Schwarzenbergs langjähriger politischer Mitstreiter und Ex-Finanzminister Miroslav Kalousek schrieb am Sonntag bei X, vormals Twitter: „Tschechien sollte ihm für immer dankbar sein für das, was er selbstlos für dieses Land getan hat.“

Schwarzenberg war am 10. Dezember 1937 in Prag zur Welt gekommen. Nach der Enteignung und der kommunistischen Machtübernahme 1948 ging seine Familie nach Österreich. Nach 1989 erhielt Schwarzenberg unter anderem das Schloss Orlik in Südböhmen zurück. Sein besonderes Interesse galt der Denkmalpflege. Tschechien habe zwar „kein Meer und keine Skimöglichkeiten wie die Schweiz oder Österreich, aber es hat wunderschöne Denkmäler“, sagte er einmal. (dpa)