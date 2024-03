Überraschung bei Präsidentschaft in der Slowakei Liberaler Korčok distanziert Populist Pellegrini

Überraschung bei der ersten Runde der Präsidentenwahl in der Slowakei am Wochenende: Der liberale Ex-Außenminister Ivan Korčok erreichte 42,4 Prozent und distanzierte den populistischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini (37,1 Prozent). Die Entscheidung fällt nun in einer Stichwahl am 6. April. Beide sind Pro-Europäer und Anhänger des Bündnisses mit den USA und wollen auf ihre je eigene Art ein Gegengewicht gegen den linksnationalen Populismus des Regierungschefs Robert Fico bilden.