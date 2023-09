Überschwemmungen in Libyen Libyer feiern Hund Ivar für seine Such-Erfolge in den Trümmern

Der Rettungshund Ivar ist ein Held in den Überschwemmungsgebieten Libyens. „Er hat bei der Suche nach Vermissten geholfen und dabei unter anderem eine Familie in den Trümmern aufgespürt“, sagte Mahmud Al-Matari, der Halter des Hundes, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

In sozialen Medien gingen Videos viral, in denen Ivar mit Freudenrufen für seine Rettungserfolge gefeiert wurde. Eigentlich sei er kein ausgebildeter Suchhund, sondern spezialisiert auf das Aufspüren von Drogen. Dennoch habe er insbesondere in den Tagen bevor die Spezialteams eintrafen, bei der Suche nach Vermissten gute Arbeit geleistet. Das habe ihn sehr berühmt gemacht, sagte Al-Matari, der Polizist ist.

Vor anderthalb Wochen kam es im nordafrikanischen Bürgerkriegsland Libyen zu starken Überschwemmungen. Die am härtesten getroffene Gegend in Darna im Osten wurde danach für unbewohnbar erklärt.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bisher rund 4000 Todesopfer identifiziert. Rettungskräfte befürchten jedoch, dass unter den Trümmern im Schlamm noch Tausende weitere Leichen liegen. (dpa)