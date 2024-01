Überwältigender Sieg in Iowa Die Trump-Walze rollt durch Amerika

Es ist kalt in Amerika, bitterkalt. Von Iowa aus, dem frühen Vorwahlstaat, überziehen arktische Verhältnisse das Land. Wer sich von dem konservativen Farmerstaat ein Wunder erhofft hatte, wurde schwer enttäuscht.

Mehr als die Hälfte der republikanischen Wähler sprach sich dort in der Nacht zu Dienstag dafür aus, dass Donald Trump für sie in das Rennen ums Weiße Haus ziehen soll. Seine Kontrahenten Ron DeSantis und Nikki Haley kommen zusammen auf weniger Stimmen, als der Ex-Präsident geholt hat. Nach nur 31 Minuten war das Ergebnis entschieden.

Die frostige Botschaft aus Iowa scheint klar: Die „Grand Old Party“ (GOP) will zurück ins Jahr 2020. Donald Trump, der in vier Strafverfahren mit insgesamt 91 Anklagepunkten konfrontiert ist, darunter der Vorwurf, er habe einen Umsturzversuch angezettelt, soll die Chance auf ein Rückspiel mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden erhalten.

Wer in diesen Tagen Optimist sein und damit argumentieren will, dass Amerika doch noch immer die Kraft gefunden hat, Fehler zu korrigieren und den Neuanfang zu wagen, dem gehen die Argumente aus. Trump kann davon sprechen, dass er eine zweite Amtszeit als Diktator starten würde, seine Gegner als Staatsfeinde und Migranten als Ungeziefer bezeichnen: Seine Wähler bleiben treu an seiner Seite. Sie wollen ihn, weil er, so betonen sie immer wieder, für sie kämpfe – und gegen jene, die sie kleinzuhalten versuchten.

Trump wird nicht trotz, sondern wegen seiner extremen Äußerungen gewählt

Man muss wohl anerkennen: Viele Wähler wollen Trump nicht trotz seiner extremen Äußerungen, sondern wegen. Wie sonst ist zu erklären, dass er nach den jüngsten Debatten über diktatorische Tendenzen in Iowa noch einmal deutlich zugelegt und ein besseres Ergebnis eingefahren hat, als es je einem republikanischen Präsidentschaftsbewerber gelungen ist?

Auch darum wirkte das fröhliche „Happy Iowa Caucus Day“ am Montag so falsch wie selten. Zu eisig sind die Aussichten für das Wahljahr, bei dem nach Ansicht vieler nicht weniger als die Zukunft der amerikanischen Demokratie auf dem Spiel steht.

Das zeigt auch eine Nachwahlbefragung, die ergeben hat, dass zwei Drittel der Republikaner in Iowa inzwischen von Trumps Lüge überzeugt sind, im Weißen Haus sitze ein illegitimer Präsident. Sie glauben das, was Trump seit dem November 2020 verbreitet: dass ihm und damit ihnen die Wahl gestohlen wurde.

Die „big lie“ hat sich auf erschütternde Art und Weise in der Republikanischen Partei festgebissen. Und damit auch die Überzeugung, dass die Demokraten Trump nun auch noch mit juristischen Mitteln aus dem Weg räumen wollen.

Nun heißt das Ergebnis von Iowa nicht, dass Trump bereits der Durchmarsch zur Nominierung seiner Partei geglückt ist. Nur 40 der mehr als 1200 Delegierten, die für die Nominierung der Republikaner benötigt werden, wurden in dem Drei-Millionen-Einwohner-Staat bestimmt. Und angesichts des arktischen Winterwetters habe viele auf die Stimmabgabe verzichtet: Die Wahlbeteiligung war noch niedriger als in vergangenen Jahren.

Auch bedeutet Trumps überwältigender Sieg nicht, dass er schon die Koffer für die Rückkehr ins Weiße Haus packen kann. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und Vorwahlen bringen häufig die radikalen Elemente einer Partei zum Vorschein – bei der Hauptwahl müssen indes auch moderatere Wechselwähler überzeugt werden.

Aber die ohnehin sehr optimistischen Hoffnungen, dass etwa die als gemäßigter geltende ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley noch zu Trump aufschließen und von einem Erfolg in New Hampshire weitergetragen werden kann, sind angesichts ihres enttäuschenden Abschneidens auf dem dritten Platz deutlich geschrumpft. Auch wenn ihr bei den Vorwahlen im Neuenglandstaat New Hampshire in einer Woche theoretisch immer noch eine Überraschung gelingen könnte.

Zu einem Duell kommt es aber vorerst nicht. Floridas Gouverneur Ron DeSantis kann zwar nach all den Millionen, die er in Iowa eingesetzt hat, ebenfalls nicht mit seinem Ergebnis zufrieden sein. Aber er hat das Rennen vor Haley beendet. An Aufgeben denkt er erstmal nicht.

Dabei scheint spätestens nach Iowa klar: Ein großer Teil der republikanischen Wähler will keine jüngere Trump-Kopie, sondern das Original. Und dieser Teil der Partei ist wild entschlossen, anders als die innerparteilichen Kritiker des Ex-Präsidenten, die immer stummer werden.

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird Trump bei den nächsten Vorwahlen zur für die Nominierung notwendigen Delegiertenzahl walzen. Die Republikanische Partei wäre dann endgültig zur Trump-Partei mutiert.

Genau darin besteht die letzte Hoffnung für Joe Biden und seine Demokraten: Ihre Strategie muss sich jetzt noch stärker darauf ausrichten, aufzuzeigen, welche Gefahr von einer Wiederwahl Trumps ausgeht.

Ihr Ziel: die eigenen Wähler so zu motivieren, wie das Trump gelungen ist, und moderative Konservative auf ihre Seite zu ziehen. Gelingt das nicht, droht dem Land eine Eiszeit, deren Auswirkungen überall auf der Welt zu spüren sein werden.