Überzeugende Rede im Kongress Joe Biden ist wieder da, kämpferisch wie nie

Ist er das wirklich? Ist das „Sleepy Joe“, wie ihn sein Vorgänger im Amt verächtlich titulierte? Ist es jener 80-Jährige, der oft stottert, sich manchmal verhaspelt und Erinnerungslücken hat? Man glaubt es kaum.

An diesem Dienstag im Kongress steht ein ganz anderer am Rednerpult. Präsident Joe Biden ist konzentriert und kämpferisch, verbindet Optimismus mit Empathie, wirkt souverän und ehrgeizig. Zwischenrufe einiger Republikaner lässt er lächelnd ins Leere laufen. Mit einer Stunde, zwölf Minuten und 24 Sekunden hält er nicht nur die längste Rede seiner Amtszeit, sondern auch seine bisher beste.

Die Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des Kongresses ist weit mehr als ein Rechenschaftsbericht. In diesem Jahr bedeutet sie auch den inoffiziellen Auftakt für den Präsidentschaftswahlkampf.

Noch hat Biden sich nicht festgelegt, ob er erneut antritt. Seine Umfragewerte sind notorisch schlecht, selbst in der eigenen Partei hadern viele mit seinem hohen Alter.

Doch die Zweifler dürften nun zunächst verstummen. Biden hat gezeigt, dass er es immer noch kann. Seine Zuhörer sitzen vor ihm, es sind die Abgeordneten und Senatoren, aber in Wirklichkeit spricht er zum ganzen Land.

Auch kleine Ausflüge ins Pathetische erlaubt sich Biden

Die Bilanz, die der Präsident vorträgt, klingt beeindruckend. Die Arbeitslosigkeit? Auf einem 50-Jahres-Tief. Zwölf Millionen neue Jobs geschaffen. Das Wirtschaftswachstum übertraf im 4. Quartal mit 2,9 Prozent die Erwartungen, die Inflation ist rückläufig.

Wir müssen die Nation sein, die wir in unseren besten Zeiten immer waren: optimistisch, hoffnungsvoll, nach vorne schauend. US-Präsident Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation

Die amerikanische Nation sei stark, weil die Amerikaner stark seien, sagt Biden und erlaubt sich einen kleinen Ausflug ins Pathetische: „Wir müssen die Nation sein, die wir in unseren besten Zeiten immer waren: optimistisch, hoffnungsvoll, nach vorne schauend. Eine Nation, die Licht über Dunkelheit, Hoffnung über Angst, Einheit über Spaltung, Stabilität über Chaos stellt.“

Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht die Innen- und Wirtschaftspolitik. Worauf kann Biden stolz sein? Da sind in erster Linie drei sowohl staatliche als auch stattliche Programme mit einem Gesamtvolumen von knapp zwei Billionen Dollar. Überparteilich wurden sie mitbeschlossen von einer Mehrheit der Republikaner. Das betont der Präsident.

Das Infrastrukturgesetz (1,2 Billionen Dollar) soll für neue Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien und Elektroleitungen sorgen. Das Chips-Gesetz (280 Milliarden Dollar) soll die heimische Halbleiterproduktion ankurbeln. Das Inflation-Reduction-Gesetz (400 Milliarden Dollar) soll den Kauf grüner Technologien subventionieren. Mit diesem Dreiklang befriedigt Biden die Interessen verschiedener Gruppen: Grüne, Arbeiter, China-Gegner, America-firster, Digitalfans. Ein Geniestreich.

Nun stehe die Welt an einem Wendepunkt, sagt Biden. „Es ist einer jener Momente, die nur wenige Generationen erleben, wo die Richtung, die wir jetzt einschlagen, den Kurs dieser Nation und der Welt für die nächsten Jahrzehnte bestimmen wird.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bidens Rhetorik pendelt zwischen Umarmung der Opposition und Abgrenzung. Denn einerseits braucht er die Republikaner, weil sich bei den Midterms die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus geändert hatten. Insgesamt 300 Gesetze habe er unterzeichnet, die überparteilich beschlossen worden waren, sagt er.

Andererseits jedoch naht der Präsidentschaftswahlkampf. Der verlangt Profilierung und Mobilisierung. An die Adresse kompromissscheuer Republikaner richtet Biden die Warnung: „Konflikte zu schüren um der Konflikte willen, führt uns nirgendwo hin.“ Im Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze wird er noch schärfer. Einige Republikaner wollten die Wirtschaft als Geisel nehmen, wirft er ihnen vor. Für die hohe Schuldenlast sei zu einem großen Teil Donald Trump verantwortlich.

Es folgt eine Attacke auf das unfaire Steuersystem. „Kein Milliardär sollte einen niedrigeren Steuersatz zahlen als ein Lehrer oder Feuerwehrmann“, ruft Biden unter tosendem Applaus seiner Anhänger. Die Republikaner hingegen wollten, statt die Reichen zur Kasse zu bitten, die finanziellen Mittel für die Krankenkasse Medicare und die Sozialversicherung beschneiden. Tumulte auf Seiten der Opposition.

Das Wort „Ballon“ kommt nicht über Bidens Lippen

Sehr kurz nur kommt Biden am Ende seiner Rede auf die globalen Konfliktherde – China und Russland – zu sprechen. Dabei hatte das Getöse um den chinesischen Spionageballon gezeigt, was passiert, wenn die Außen- und Sicherheitspolitik ins Fahrwasser des beginnenden Präsidentschaftswahlkampfes gerät. Supermächte spionieren einander aus. Das ist nicht überraschend.

Ob der Ballon eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA war, steht dahin. Bidens Beschluss, ihn an der Ostküste über dem Atlantik von einem Kampfflugzeug abschießen zu lassen, war sicher richtig und angemessen.

Dennoch klangen die Vorwürfe der Republikaner, der Abschuss sei viel zu spät erfolgt, ziemlich schrill. Sie verstärkten den Verdacht, dass es der Opposition vor allem darum geht, den Präsidenten schwach wirken zu lassen. Gegenüber Russland zu hart, gegenüber China zu weich? Eine kohärente außenpolitische Strategie der Republikaner ist jedenfalls nicht zu erkennen.

Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen, und das haben wir getan. US-Präsident Joe Biden zum Abschuss des chinesischen Ballons

Das Wort „Ballon“ nahm Biden zwar kein einziges Mal in den Mund. Dennoch wurde er deutlich: „Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen, und das haben wir getan.“

Zu den Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine wiederholte Biden sein Versprechen, das angegriffene Land „so lange es nötig ist“ zu unterstützen. Mit leicht triumphalem Unterton fuhr er fort, die USA hätten die internationale Reaktion angeführt, die Nato geeint und eine globale Koalition gebildet. Es ginge um die Verteidigung der Demokratie.

Republikaner gegen weitere Finanzhilfe an die Ukraine

Bidens rhetorische Sparsamkeit bei diesem Thema hat einen Grund: Die Winde haben sich gedreht und pusten dem Präsidenten kräftig ins Gesicht. Immer mehr Anhänger der Republikaner sind gegen weitere Finanzhilfen ihres Landes an die Ukraine. Es sei Zeit, ans eigene Land zu denken, fordern sie. America first. Laut einer Umfrage von CBS News/YouGov von Anfang Januar meint inzwischen eine knappe Mehrheit von ihnen, die USA tue zu viel.

Auch bei der militärischen Unterstützung ist die Tendenz eindeutig. Waren im vergangenen März 80 Prozent der Republikaner dafür und im Juli 68 Prozent, so waren es im November nur noch 55 Prozent. Das ergab eine Umfrage vom „Chicago Council on Global Affairs“. Vor die Wahl gestellt, die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen oder auf ein Abkommen hinzuarbeiten, „selbst wenn die Ukraine dadurch Territorium verliert“, befürworteten 63 Prozent der Republikaner ein Abkommen.

Kevin McCarthy, der neue Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, kündigte an, es werde künftig keine „Blankoschecks“ mehr an die Ukraine geben. Die radikale republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene schrieb auf Twitter: „Unter den Republikanern wird kein weiterer Penny in die Ukraine gehen. Dieser Krieg muss endlich aufhören.“

Noch sind solche Stimmen in der Minderheit, bei Demokraten stößt Bidens Kurs auf Zustimmung, und die Republikaner sind gespalten. Lindsey Graham etwa, der Minderheitsführer im Senat, reagierte enthusiastisch auf Bidens Entscheidung, Abrams-Panzer zu liefern.

Doch Ex-Präsident Donald Trump wetterte dagegen. „Erst kommen die Panzer, dann die Atomraketen“, schrieb er auf „Truth Social“, „dieser verrückte Krieg muss endlich gestoppt werden. Es wäre so einfach.“

Der überparteiliche Konsens, der Bidens Ukraine-Politik getragen hatte, ist jedenfalls vorbei. Nach fast einem Jahr der russischen Aggression wird immer öfter gefragt, welchen Sinn eine unendlich lange Fortsetzung des Krieges hat. Das Thema zerreißt die Republikaner – hier ein interventionistischer Flügel wie beim „Krieg gegen den Terror“, dort ein isolationistischer Flügel, der an die republikanische Tradition in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg anknüpft.

Auf der Zuschauertribüne im Kongress saß auch die ukrainische Botschafterin in den USA. Biden begrüßte sie herzlich und versicherte: Wir werden Ihnen zur Seite stehen.“ Amerika müsse nicht nur die eigene Demokratie verteidigen, sondern alle Demokratien, weltweit. In diesem Moment standen auch Republikaner auf und applaudierten.

Zur Startseite