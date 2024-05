Ukraine „in einer sehr schwierigen“ Situation US-Außenminister Blinken überraschend in Kiew eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er kam am Dienstagmorgen mit einem Nachtzug aus Polen an, wie ein ihn begleitender Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

„Ich bin heute nach Kiew zurückgekehrt, um unsere ungebrochene Unterstützung für die Ukraine zu zeigen, die ihre Freiheit gegen die russische Aggression verteidigt“, schrieb Blinken bei der Ankunft in Kiew im sozialen Netzwerk X.

Eine starke, erfolgreiche, blühende und freie Ukraine ist die beste Möglichkeit, um Putin zurechtzuweisen. Antony Blinken

Die Reise solle vor allem ein starkes Signal aussenden, um die Ukrainer zu beruhigen, die offensichtlich „in einer sehr schwierigen“ Situation seien, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter im Zug mit Außenminister Blinken zu Journalisten. Er verwies auf die Kämpfe an der Front im Osten und die Angriffe auf Charkiw.

Selenskyj und US-Außenminister Antony J. Blinken bei ihrem Treffen in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. © IMAGO/UKRINFORM/IMAGO/Kirill Chubotin

Selenskyj fordert zwei Patriot-Systeme

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei dem Besuch des US-Außenministers Patriot-Flugabwehrsysteme für die von russischen Bomben und Raketen bedrohte Großstadt Charkiw gefordert.

Zum Schutz der Stadt und ihres Umlands seien zwei dieser Systeme notwendig, sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew. US-Hilfe für den Abwehrkampf sei von entscheidender Bedeutung. Dabei sei Flugabwehr das „größte Defizit“, sagte Selenskyj. (AFP/Reuters)