Ukraine-Invasion Tag 297 Mit Wandmalereien gegen den russischen Angriffskrieg

Wer Kritik am Krieg gegen die Ukraine äußert, muss in Russland mitunter mit harten Strafen rechnen. Das hält einen Künstler in der Stadt Borowsk, rund 100 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Moskau, jedoch nicht davon ab, auf seine Weise gegen den Krieg zu protestieren. Die „New York Times“ hat jetzt mit ihm gesprochen.

Wladimir A. Owtschinnikow ist in seiner Stadt bekannt, weil er normalerweise Wände mit Alltagsszenen oder Porträts von Dichtern verziert. Seit Russlands Invasion malt er aber vermehrt Wandbilder, die sich gegen den Krieg richten.

Wie viele andere wurde auch er deswegen schon verhört oder mit Geldstrafen belegt, glaubt aber, dass ihm sein Alter und seine Familiengeschichte einen gewissen Schutz böten vor den Behörden. „Ich bin anders als die meisten Menschen: Ich bin fast 85 Jahre alt, und ich habe nichts zu verlieren“, sagte er der Zeitung. „Ich, ein alter Mann, werde anscheinend anders behandelt.“

Seine Malereien sind den Behörden dennoch ein Dorn im Auge, und so gibt es ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihnen und dem Künstler: „Ich male Tauben, sie übermalen sie.“ Der „New York Times“ zeigte er auch eine weiß übertünchte Stelle gegenüber des Militärkommissariats der Stadt, darunter befände sich sein Gemälde eines Mädchens, das das Blau und Gelb der Ukraine trägt, während drei Raketen über die Stadt fliegen.

Als er dafür mit einer Geldstrafe belegt wurde, schickten ihm seine Unterstützer Spenden, um diese bezahlen zu können. Es gibt aber auch Anwohner, die seine sonst unpolitische Kunst schätzen – sein Engagement gegen den Krieg dagegen nicht, weil sie diesen unterstützen. Davon abhalten lässt sich Owtschinnikow aber nicht: „Ich musste tun, was ich getan habe“, sagte er der Zeitung.

