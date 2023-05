Ukraine-Invasion Tag 435 Die erbitterten Kämpfe am Dnipro scheinen endlos

In den vergangenen Wochen waren die Blicke im russischen Angriffskrieg vor allem auf zwei Aspekte gerichtet: den zermürbenden Kampf um Bachmut und die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine. Doch auch in anderen Teilen des Landes gehen die Kämpfe weiter – wenn auch weniger wahrgenommen von der Öffentlichkeit.

So ist es auch am Fluss Dnipro, wo sich seit Monaten russische und ukrainische Soldaten an den Ufern gegenüberstehen. Der Fluss als Frontlinie zwischen ihnen. Der britische „Guardian“ hat sich nun vor Ort umgeschaut und berichtet von erbitternden Kämpfen und einem zermürbenden Katz-und-Maus-Spiel (Quelle hier).

Reporter der Zeitung trafen zum Beispiel Alina Spiridonowa, die im fünften Stock eines Hauses in Cherson lebt. Von ihrem Balkon aus kann sie die russischen Streitkräfte am Ufer des Flusses sehen. Nachts sei es am schlimmsten, heißt es in dem Bericht. „Wir können sehr deutlich hören, was auf dem Fluss passiert. Das ist fast jede Nacht so. Granaten und Maschinengewehrfeuer“, sagte sie der Zeitung.

Die Kämpfe am Dnipro, so schreibt der „Guardian“, würden sich stark von denen an der Ostfront unterscheiden. Denn hier bewegten sich die Soldaten per Schlauchboot fort und führten von dort häufig Angriffe aus. Und genau diese Boote seien für Drohnen sichtbar und anfällig für Geschützfeuer.

Welche Bedeutung die Kämpfe am Dnipro für den Krieg haben, darüber scheint Uneinigkeit zu herrschen. Mancher Experte sieht sie aber auch als möglichen Beginn der ukrainischen Frühjahrsoffensive an. Und dennoch sei jedes kleine Fleckchen Land bitter umkämpft. Dass sich daran in den nächsten Wochen etwas ändert, ist derzeit nicht abzusehen. „Auf der einen Seite ist der Dnipro eine effektive Wasserbarriere gegen die Russen“, sagt Jury Sobolewski, ein stellvertretender Verwaltungschef in Cherson. „Andererseits wird es auch für die Ukrainer kompliziert sein, ihn zu überqueren.“

