Ukraine-Invasion Tag 461 Die Folterer von Cherson

Neun Monate stand die südukrainische Stadt Cherson unter russischer Besatzung, bis sie im November vergangenen Jahres befreit wurde. Damals machten schnell Berichte über Folterkammern und Misshandlungen von Gefangenen in Straflagern in der Region die Runde. Die „New York Times“ berichtet jetzt von einem Fall, der nun vor Gericht kommen soll.

Demnach hat die ukrainische Staatsanwaltschaft in der vergangenen Woche angekündigt, den Kommandanten eines Gefangenenlagers und drei seiner Untergebenen, alle Mitglieder der russischen Nationalgarde, wegen Kriegsverbrechen anzuklagen. Sie leiteten ein Untersuchungsgefängnis. Es sei einer der ersten Fälle dieser Art, bei denen monatelange Ermittlungen zu den Anklagen führten.

Zwei Männer und eine Frau starben in dem Lager. Einige der überlebenden Opfer hätten dabei geholfen, die Männer zu identifizieren – und unter anderem die „New York Times“ hat nun mit ihnen gesprochen. So berichtet der 38-jährige Seemann Oleksij Siwak, dass er während der Verhöre geschlagen wurde und Elektroschocks verpasst bekam, auch an den Genitalien. „Auf jede Frage folgte ein Elektroschock oder ein Schlag“, sagte er. „Wenn man vom Elektroschock auf den Boden fiel, traten sie einen und setzten einen wieder auf den Stuhl.“

Auch Roman Shapovalenko, ebenfalls 38, war in der Untersuchungshaftanstalt. Er berichtet ebenfalls von Schlägen und Elektroschocks, die ihm die Rippen brachen. Einmal hätten ihm seine Peiniger ins Bein gestochen und seien ihm auf die Brust gesprungen. Zudem habe er während einer Wasserfolter mehrmals das Bewusstsein verloren. Die schmerzhafteste Folter nannte er Elektroschocks an den Ohrläppchen. „Man sieht Blitze in den Augen“, sagte er. „Ich konnte drei Tage lang nicht schlafen.“

Einer der beiden Männer, die in dem Lager starben, war Shapovalenkos Zellengenosse. Drei bis vier Tage wurde er demnach verhört. Als er zurück in die Zelle kam, wurde er immer und immer wieder geweckt. Am vierten Tag hätten die Wachen ihn schlafen lassen, aber bereits kurz darauf starb er.

