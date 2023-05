Ukraine-Invasion Tag 462 Wer an der Entführung ukrainischer Kinder mitverdiente

Russland soll für die Entführung von Tausenden ukrainischen Kindern während des Ukraine-Kriegs verantwortlich sein. Im März dieses Jahres hatte unsere ukrainische Kollegin Olga Konsevych über die Methoden berichtet (Quelle hier). Der britische „Guardian“ berichtet nun über einen weiteren Aspekt – nämlich, dass manch einer an der Entführung eines Kindes mitverdient haben soll (Quelle hier).

Die Zeitung erzählt die Geschichte der 15-jährigen Alina Popova und ihrer Mutter Svitlana, die in der Region Cherson lebten, als diese unter russischer Besatzung war. Die Mutter von Alinas bester Freundin habe dem Mädchen eingeredet, dass die näher kommenden ukrainischen Truppen jedem etwas antun würden, der mit den russischen Besatzern in Kontakt gekommen sei – und Alinas Familie, so die Frau, habe russische Lebensmittelhilfe erhalten.

Die pro-russische Frau schlug Alina vor, mit ihr nach Russland zu fliehen. Die Mutter der 15-Jährigen versuchte zwar, sie davon zu überzeugen, dass die Frau lüge – doch das verängstigte Mädchen glaubte der Geschichte, nahm sich ihre Geburtsurkunde und ging mit ihr fort. Laut dem Bericht hatte die Frau gehofft, in Russland Geld und eine schönere Wohnung für ihre Bemühungen zu bekommen.

Es sei nicht der einzige Fall, in dem finanzielle Interessen eine Rolle bei der Entführung ukrainischer Kinder nach Russland spielten, berichtet der „Guardian“ weiter. Mykola Kuleba, der ein Netzwerk zur Rettung ukrainischer Kinder leitet, sagte der Zeitung, ihm sei von weiteren Fällen dieser Art berichtet worden. So habe ein geretteter Junge von einem anderen Jungen aus Mariupol berichtet, der bei einer Alkoholiker-Familie untergebracht worden sei. Er sei ignoriert worden und habe hungern müssen. Kuleba nimmt an, dass der Junge aufgenommen wurde, damit sich die Familie Alkohol kaufen konnte.

Im Fall von Alina konnte die Familie wieder zusammengeführt werden – weil sich ihre Mutter mithilfe einer Organisation auf den Weg nach Russland machte und dort bei den Ämtern vorsprach. Offensichtlich noch rechtzeitig, denn die Frau, die Alina mitgenommen hatte, hatte bereits einen Antrag auf Adoption gestellt, der vermutlich nur wenige Tage später bewilligt worden wäre.

