Ukraine-Invasion Tag 471 Und dann kam das Wasser – das Dorf Bilozerka nach dem Staudamm-Bruch

Überflutete Straßen, Hunderttausende ohne Trinkwasser und die Angst vor Seuchen: Auch Tage nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Region Cherson ist die Lage vor Ort noch immer dramatisch. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig der Tat. Die Vereinten Nationen sprechen von mindestens 17.000 Menschen, die vom Dammbruch betroffen sind.

Aber wie geht es den Menschen, die eben in jenen überschwemmten Gebieten leben? Der britische „Guardian“ hat nun ein Dorf in der ukrainischen Region besucht und mit den Anwohnern darüber gesprochen. Das Dorf Bilozerka liegt rund 13 Kilometer westlich von Cherson. 24 Stunden, so schreibt die Zeitung, habe es nach dem Dammbruch gedauert, bis die Wassermassen in dem Ort ankamen. Sie überfluteten 24 Häuser in zwei Straßen.

Wegen des steigenden Wasserpegels sahen sich viele Einwohner gezwungen, ihr Hab und Gut zurückzulassen. So wie Oleksandr. 22 Jahre hatte er in seinem Haus gelebt. Als das Wasser kam, hatte er Schutz auf dem Dachboden gesucht – bis ihm klar wurde, dass er das Haus nur schwimmend verlassen konnte. Sein Hund folgte ihm ins Wasser und ertrank.

Die Lehrerin Julia Pawtschuk und ihre Freundin Natalia Daschkowska sind sich sicher, dass die Russen für die Zerstörung des Damms verantwortlich sind: „Es war definitiv kein Unfall“, der Damm sei schon lange vermint gewesen, sagt Daschkowska. „Sie hassen uns so sehr, sie nehmen uns nicht als Land, als Nation war“, ergänzt Pawtschuk.

Die Folgen der Überflutungen sind auch in Bilozerka deutlich sichtbar, wie der „Guardian“ schreibt. Es gibt keinen Strom, die Wasserzufuhr über die Leitungen wurde unterbrochen, Trinkwasser wird per Lkw angeliefert und verteilt. Die beiden Frauen glauben aber, dass die Situation auf der russisch besetzten Seite des Dnipro noch viel ernster ist. Sie sprechen von Gerüchten, dass russische Soldaten Evakuierungen verhindert und sich selbst die obersten Stockwerke von Gebäuden gesichert haben.

Ein bisschen Glück hatten die Anwohner von Bilozerka: Keiner kam durch die Überflutungen ums Leben oder wurde verletzt. Aber dennoch werden die Folgen des Hochwassers noch lange spürbar sein.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: