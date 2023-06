Ukraine-Invasion Tag 485 Wie die ukrainische Post in Kriegszeiten improvisiert

Der Krieg und die damit einhergehende Zerstörung der Infrastruktur lässt die Menschen in der Ukraine in vielen Bereichen improvisieren – so auch bei der Postzustellung, die inzwischen mehr ist als eben nur das. Die „Washington Post“ hat Postangestellte in der Stadt Huljajpole getroffen und mit ihnen über ihre veränderte Arbeit gesprochen (Quelle hier).

In der Stadt lebten einst 12.000 Menschen, jetzt sind es nur noch etwa 100. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, kein Gas. Die Übriggebliebenen sind vor allem Rentner, die kein Geld haben oder zu alt sind, um wegzugehen. Huljajpole selbst liegt in der Region Saporischschja nahe der Frontlinie, an einer Achse, die für das ukrainische Militär im Zusammenhang mit der Gegenoffensive wichtig ist.

Dreimal im Monat fährt ein Trio aus einem Briefträger, einem Fahrer und einem Wachmann in die Stadt, um den Menschen dort nicht nur Briefe und Pakete zu liefern, sondern den Menschen auch ihre Renten auszuzahlen und sie mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. „Irgendjemand muss diese Arbeit machen – und niemand will sie machen“, sagte die Postbotin Natalia Hrinenko der „Washington Post“. Hrinenko, die selbst in Saporischschja lebt, leitet das Postamt in Huljapole, das inzwischen in einem stillgelegten Krankenhaus untergebracht ist. Von einst acht Postzustellern sind ihr noch zwei geblieben.

„Am Anfang sagten uns die Leute, wir seien verrückt, in solche Gebiete zu gehen“, sagte Konstantin, ein ehemaliger Polizist, der für Hrinenkos Sicherheit sorgt. „Aber wenn wir jetzt kommen, sagen uns die Leute, dass sie froh sind, dass wir immer wieder kommen.“ Und dann fügt er noch hinzu: „Um ehrlich zu sein, ist dies aufgrund unserer niedrigen Gehälter eher eine ehrenamtliche Tätigkeit als ein echter Job“, aber: „Diese Menschen brauchen uns und warten auf uns.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: