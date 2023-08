Ukraine-Invasion Tag 530 Wie Olexandr Kamyschin die Munitionsproduktion der Ukraine ankurbelt

Eine Frage, die sich den Ukrainern seit Beginn des Krieges immer wieder stellt, ist die nach der Munition: Reicht sie für die kommenden Wochen und Monate für den Kampf gegen den russischen Angreifer? Das „Wall Street Journal“ hat nun mit dem Mann gesprochen, der dafür zuständig ist, die Produktion in der Ukraine anzukurbeln (Quelle hier) – denn das Land ist diesbezüglich derzeit stark auf das Ausland angewiesen.

Olexandr Kamyschin war bereits zu Beginn des Krieges vielen Menschen auch außerhalb der Ukraine ein Begriff, denn damals leitete er die ukrainische Bahn, die trotz Luftangriffen und maroder Infrastruktur den Betrieb am Laufen hielt. Seit März ist er in neuer Position als Minister für die Industrie tätig. Er steht in engem Austausch mit den Munitionsfabriken, wie er der Zeitung sagt. Sobald die Produktion zurückgehe, erkundige er sich direkt, was schiefgelaufen sei.

Im Juli, so sagt Kamyschin, habe die Ukraine mehr als doppelt so viele Mörser- und Artilleriemunition wie im gesamten Jahr 2022 produziert. Allerdings sei das eher ein Hinweis darauf, wie wenig das Land eigentlich bisher selbst produziert habe. „Ich besteige den Kilimandscharo“, beschreibt Kamyschin seinen Job. „Es ist wie das Ende des ersten Tages.“

Das Problem der Ukraine: Viele der Waffenfabriken, die das Land nach seiner Unabhängigkeit 1991 übernahm, verfielen in den kommenden Jahrzehnten. Laut Kamyschin wurde im Jahr vor dem Angriffskrieg überhaupt keine Munition im Land produziert. Und als er selbst den Job übernahm, sagt er dem „Wall Street Journal“, habe er sich gewundert, dass einige Fabriken nicht rund um die Uhr oder am Wochenende arbeiteten. „Im zweiten Jahr des Krieges sollten alle rund um die Uhr arbeiten“, sagt er.

Eine Hoffnung hat Kamyschin: dass sich weitere ausländische Waffenhersteller entschließen, Werke direkt in der Ukraine zu eröffnen. So hätten mehrere US-Hersteller ihr Interesse bekundet. Das könnte für die Ukraine auch ein wirtschaftlicher Motor nach dem Krieg sein, glaubt er.

