Ukraine-Invasion Tag 532 Wie ukrainische Spezialeinheiten in Russland agieren

Im Kampf gegen Russland hat die Ukraine auch Spezialeinheiten im Einsatz, die mitunter im feindlichen Nachbarland agieren. Die britische „Times“ hat nun mit den Mitgliedern einer solchen Einheit gesprochen. Deren Aufträge bestehen demnach nicht nur aus der Zerstörung russischer Infrastruktur, sondern auch zunehmend in der Tötung von russischen Generälen. (Quelle hier).

Seit mehr als einem Jahr würde das „Schamanen“-Elitebataillon Angriffe auf russische Infrastruktur durchführen, schreibt die Zeitung. In Bezug auf die Tötungsaufträge sagt „Intelligent“, ein 30-jähriges Mitglied der Einheit, dass die Truppe in den vergangenen sechs Monaten zehn Operationen dieser Art durchgeführt habe – er meint etwa Angriffe auf Gebäude, in denen sich nach ukrainischen Informationen zum Beispiel ein General aufhalten soll.

Welche Ziele genau die Einheit im Visier gehabt haben soll, verrät der Mann nicht, ein Beispiel aus den älteren Kriegstagen gibt er dann aber doch: Am 8. Mai 2022 hätten sich Einsatzkräfte des Bataillons, unterstützt von Truppen des ukrainischen Sicherheitsdienstes, aus acht Hubschraubern auf der sogenannten Schlangeninsel abgeseilt, die zu diesem Zeitpunkt von den Russen besetzt gewesen war. Zwar gelang an diesem Tag nicht die Rückeroberung, aber der Einsatz habe den Weg dafür geebnet, da man unter anderem erst so herausfand, dass man auf der Insel landen kann.

Vor Kriegsbeginn, so schreibt die Zeitung weiter, seien die „Schamanen“ nur eine kleine Spezialeinheit gewesen, doch der Zulauf sei angesichts solcher Geschichten enorm gewesen. „Intelligent“ aber stieß bereits im ersten Monat nach der Invasion zu der Einheit, zuvor war er als Anwalt tätig. Sich selbst hält er nicht für einen Helden, aber seine Kameraden. Und er hat auch eine Begründung dafür parat: Nämlich als diese einen verwundeten Kameraden zurückholten, obwohl das unmöglich erschien, weil im Hinterhalt überall russische Scharfschützen lauerten.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: