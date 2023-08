Ukraine-Invasion Tag 538 Wie ukrainische Soldaten versuchen, mit Wärmebildkameras Minen aufzuspüren

Bei ihrer Gegenoffensive kommen die Ukrainer unter anderem aufgrund der massiv ausgebauten Verteidigungsanlagen der russischen Truppen nur schwerlich voran. Zuletzt wurde von stark verminten Gebieten berichtet. So hatte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow erst am Montag im britischen „Guardian“ von Millionen Sprengkörpern an der Front gesprochen. Es gebe über Hunderte Kilometer hinweg Minenfelder (Quelle hier).

Beim Aufspüren dieser Sprengkörper setzen die ukrainischen Truppen auch auf Wärmebildkameras, wie der Fernsehsender CNN auf seiner Website berichtet (Quelle hier). Demnach werden die Kameras auf handelsübliche Drohnen gesetzt und in der Abenddämmerung in den Himmel geschickt. Dabei entdecken sie Dutzende Wärmequellen.

Die Erklärung: Die Minen nehmen durch die Sommersonne Wärme auf, die sie auch noch bei Sonnenuntergang gespeichert haben. Und dadurch werden sie für die Kameras sichtbar.

Paul McCann von der britischen Entminungsorganisation Halo erklärte CNN, dass diese Wärmespuren vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung deutlich sichtbar seien, wenn sie sich stark von der Außentemperatur abheben. Laut McCann wurde diese Methode bereits von den Experten seiner Organisation in Angola eingesetzt, wo sie sich als vielversprechend erwiesen habe.

Wie es mit der Verminung des ukrainischen Gebietes aussieht, erzählte ein Drohnenteam dem TV-Sender. „Als wir in eine Baumreihe vorrückten, fanden wir bis zu 53 Sprengfallen“, erklärt der Soldat Olexsandr. „Diese bestehen nicht aus einer Granate, sondern Granaten über Granaten – wir nennen sie einen Strauß“.

