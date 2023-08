Ukraine-Invasion Tag 548 Wer war Dmitri Utkin, der Mann an Prigoschins Seite?

Neben Jewgeni Prigoschin soll sich an Bord des vor zwei Tagen abgestürzten Privatflugzeugs auch Dmitri Utkin befunden haben, der als militärischer Anführer der Söldner-Gruppe Wagner galt. Die „New York Times“ hat in einem Beitrag versucht, den Mann an der Seite Prigoschins zu beleuchten (Quelle hier).

Utkin, ein pensionierter russischer Offizier der Spezialeinheiten, war fasziniert von den Nazis gewesen, schreibt die Zeitung. Dass sich die Söldner Wagner tauften, soll dem 53-Jährigen zu verdanken sein. Es war zuvor sein Kampfname – angelehnt an den Komponisten Richard Wagner, Lieblingskomponist von Adolf Hitler. Laut „Spiegel“ war sein Körper mit Nazi-Tattoos überzogen, Befehle soll er mit SS-Runen unterschrieben haben. Er war demnach Anhänger einer panslawistischen neoheidnischen Bewegung mit rassistischen Tendenzen.



Viel ist über ihn nicht bekannt, schreibt die „New York Times“, da er selten in der Öffentlichkeit auftauchte, die Rechercheplattform Bellingcat nannte ihn gar „kamerascheu“. Allerdings war er Wagner eng verbunden – von der Gründung als eher kleine Kampftruppe bis heute. Gelegentlich wurde er auch als Gründer von Wagner bezeichnet, doch ob er das tatsächlich so war, daran gab es zuletzt vermehrt Zweifel, schreibt die Zeitung.



Fest steht demnach, dass er in zwei Kriegen in Tschetschenien kämpfte und bis 2013 dem russischen Militärgeheimdient GRU angehörte. Danach soll er eine Spezialeinheit angeführt haben und den Rang des Oberleutnants erlangt haben, bis er schließlich zu Wagner wechselte. Offiziell hatte der Kreml anfangs Verbindungen zu der Gruppe geleugnet, 2016 aber verlieh der russische Präsident Wladimir Putin ihm bei einem Bankett militärische Ehren.



Offiziell bestätigt wurde Utkins Tod bislang nicht. Als Putin den „Familien aller Opfer“ am Donnerstagabend sein Beileid ausdrückte, betonte er, noch sei nicht bestätigt, wer sich an Bord befunden habe – die genetische Analyse der Opfer werde dauern.