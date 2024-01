Ukraine-Invasion Tag 693 Wie Ukrainer die traurigen Kriegserlebnisse verarbeiten

Sie haben geliebte Menschen verloren, ihre Häuser liegen in Schutt und Asche, sie wurden selbst verletzt – der Krieg hat viele Ukrainer traumatisiert. Egal, ob Angehörige der Armee oder Zivilisten. Der „Guardian“ hat kürzlich mit Betroffenen darüber gesprochen, wie sie mit dem Erlebten umgehen und wie sie anderen Menschen helfen, dies zu verarbeiten (Quelle hier).

Die Zeitung erzählt zum Beispiel die Geschichte von Serhii Dovbysh, einem Major der ukrainischen Streitkräfte. Er befand sich im Häuserkampf in Tschernihiw, als russische Flugzeuge die Stadt bombardierten. Viele junge Soldaten, die unter seinem Kommando standen, starben. Dovbysh fühlt sich verantwortlich. „Alles zerbrach in meinem Kopf und meiner Seele“, sagt er. „Du bist am Leben, aber du fühlst dich nicht lebendig.“ Er fügt noch hinzu: „Ich wollte mutig und stark sein, um mein Land und meine Stadt zu schützen. Aber es war schwer, damit fertig zu werden.“

Ukraine- und Israel-Update Mit unseren beiden Update-Newslettern zum Krieg in Israel und zum Ukraine-Krieg erhalten Sie aktuelle Nachrichten, wichtige Hintergründe und exklusive Analysen von den Expertinnen und Experten des Tagesspiegels. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dovbysh litt an Depressionen, aber hilft nun anderen Menschen, mit den Traumata des Krieges fertig zu werden. Seit er nicht mehr im Einsatz ist, arbeitet er mit Kriegsveteranen. Da gebe es diejenigen, die unter Angstzuständen litten, da gebe es aber auch die, die Gliedmaßen verloren hätten und sich auf ihr neues Leben mit Prothesen einstellen müssten. „Für diese Menschen ist es ein langer Prozess. Sie müssen einen Grund finden, um weiterzuleben“, sagt er.

Der „Guardian“ sprach auch mit dem irischen Schriftsteller und Geschäftsmann Paul Niland, der 2019 eine Hotline zur Suizidprävention und zur Unterstützung psychisch Kranker eingerichtet hat. Seit der Invasion habe sich die Zahl der Anrufe vervierfacht, sagt er. Es sind Anrufe von Menschen, die sich darum sorgen, ihre Angehörigen zu verlieren, die selbst Traumatisches erlebt oder mit den täglichen Bildern von zerstörten Städten zu kämpfen haben. Die Hotline war zunächst für Veteranen und ihre Angehörigen eine Anlaufbahn, inzwischen steht sie allen Menschen offen.

Menschen wie Vitaly Paraskun, ein evangelischer Pastor aus der Region Luhansk. Sein Trauma entstand bereits 2015, als ihn russische Separatisten sechs Monate in ein verlassenes Bergwerk sperrten. Als 2022 die russische Invasion begann und russische Truppen das Dorf besetzen, in dem er nun lebte, kamen die alten Erlebnisse wieder hoch. Paraksun floh und fing an, für andere Menschen in einem Luftschutzkeller zu beten. Inzwischen kommen viele zu ihm, die aus den besetzten Gebieten geflohen sind. „In Zeiten der Not beten die Menschen, vor allem die Frauen“, sagt er dem „Guardian“.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: