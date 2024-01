Ukraine-Invasion Tag 707 Mit wem Selenskyj seinen Armeechef ersetzen wollte

Gerüchte über einen Machtkampf zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Oberbefehlshaber der Armee, General Walerij Saluschnyj, gibt es schon lange. Über den Machtkampf hatten wir erst gestern ausführlich berichtet (den Text können Sie hier nachlesen). Auch mehrere ausländische Medien hatten dann heute Morgen berichtet, Selenskyj habe Saluschnyj feuern wollen, dann aber einen Rückzieher gemacht (siehe auch unsere Nachrichten weiter unten).



Die Nachrichtenagentur Reuters will nun erfahren haben, wer Saluschnyj eigentlich ersetzen sollte. Wie Reuters auf seiner Website schreibt, soll der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, gefragt worden sein, ob er den Job übernehmen wolle. Dieser habe das Angebot aber abgelehnt, sagte eine mit der Angelegenheit betraute Person der Nachrichtenagentur. Eine Stellungnahme vom ukrainischen Generalstab und vom Präsidialamt habe es dazu nicht gegeben.



Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei auch in ukrainischen Medien der Name Syrskyj als möglicher Nachfolger genannt worden – und der des Chefs der Militärspionage, Kyrylo Budanov.



Saluschnyj genießt in der Ukraine eine große Popularität sowohl unter den Soldaten als auch in der Bevölkerung. Der 50-Jährige war wenige Monate vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine Oberbefehlshaber der Armee geworden. Unter seinem Kommando hielten die ukrainischen Truppen der Invasion stand und eroberten sogar besetzte Gebiete zurück. Politische Ambitionen, die ihm aufgrund dessen nachgesagt worden waren, hatte er dementiert.

