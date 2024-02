Ukraine-Invasion Tag 719 Ein Bollwerk aus Güterzügen gegen ukrainische Angriffe?

Im Laufe des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Moskau schon mehrfach seine Verteidigungslinien mit Bollwerken befestigt. So wurde immer wieder von der Errichtung sogenannter Drachenzähne berichtet – auch hier in unserem Newsletter (zum Beispiel hier nachzulesen). Nun scheint es eine neue Art der Barriere zu geben.

Wie die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) in seinem jüngsten Lagebericht schreibt, sollen die russischen Streitkräfte im besetzten Gebiet Donezk eine 30 Kilometer lange Barriere mit dem Namen „Zarenzug“ errichtet haben, der möglicherweise als Verteidigungslinie gegen künftige ukrainische Angriffe dienen könnte (Quelle hier).

Demnach zeigen Satellitenbilder aus dem Mai 2023 sowie vom 6. und 10. Februar dieses Jahres, dass die Russen in den vergangenen neun Monaten viele Waggons aneinander gereiht hätten, die sich von Oleniwka nach Wolnowacha erstrecken. Eine ukrainische Quelle habe berichtet, dass es sich um eine Barriere von mehr als 2100 Güterwaggons handele.

Die Barriere befindet sich laut dem Bericht rund sechs Kilometer von der Frontlinie von Nowomychajliwka entfernt. Dies sei ein Bereich der Front, in dem das Kriegsgeschehen zu Beginn des Baus relativ inaktiv gewesen sei, so das ISW. Zuletzt hätten die Russen in der Region geringe Gebietsgewinne erzielt. Ob die Güterwaggons aber tatsächlich als Bollwerk genutzt werden sollen oder einem anderen Zweck dienen, das konnte die US-Denkfabrik bislang nicht herausfinden.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: