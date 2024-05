Ukraine-Invasion Tag 809 Wie die Menschen in Wowtschansk den russischen Vormarsch erleben

Die russische Armee hatte am Freitag laut Kiew von Russland aus eine Bodenoffensive in der Region Charkiw gestartet. Und dort gerät die ukrainische Armee zunehmend in Bedrängnis. Der Generalstab des angegriffenen Landes musste am Montag „taktische Erfolge“ der russischen Truppen in der Region im Nordosten der Ukraine einräumen (mehr dazu in unseren Nachrichten des Tages). Wie die Menschen vor Ort die Situation einschätzen, das hat die BBC nun aufgeschrieben (Quelle hier).

Die Reporter sprachen mit Menschen in der Grenzstadt Wowtschansk, in der es besonders heftige Kämpfe gibt. So zum Beispiel mit dem örtlichen Polizisten Oleksii. „Es ist einfacher, jetzt zu gehen, bevor man getötet oder verletzt wird“, sagte er. Seiner Schätzung nach feuert Russland jede Stunde etwa 50 bis 60 Granaten auf die Stadt ab, dazu kommen die Gleitbomben. Für Oleksii ist es jetzt genug, er verlässt die Stadt, will sogar das Land verlassen. Vor dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, bekreuzigt er sich noch einmal und reist ab.

Andere können nicht loslassen, klammern sich an ihre letzten Besitztümer. Einer davon ist Serhii, dessen Haus von einer Gleitbombe zerstört wurde. Seine Frau wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Er würde gern gehen, sagt er, aber er sorgt sich um seine drei Ziegen, die er nicht zu töten vermag. Die meisten, die zurückgeblieben sind, schreibt die BBC, seien arme und alte Menschen.

Vor Ort ist auch noch Denys Jaroslawskyi. Als Kommandeur einer ukrainischen Spezialaufklärungseinheit war er im Herbst 2022 bei einer ukrainischen Offensive in Charkiw dabei, bei der russische Truppen zurückgedrängt wurden. Nun scheint sich alles zu wiederholen. Jaroslawskyi fragt sich, wo die ukrainischen Verteidigungsanlagen eigentlich sind, die einen Vormarsch der Russen verhindern sollten. „Es gab keine erste Verteidigungslinie. Wir haben es gesehen. Die Russen sind einfach reingelaufen“, sagte er.

„Natürlich bin ich wütend“, sagte er der BBC. Als sie 2022 um das Gebiet gekämpft hätten, seien Tausende Menschen gestorben. „Und jetzt, weil jemand keine Befestigungen gebaut hat, verlieren wir wieder Menschen.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: