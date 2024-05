Ukraine-Invasion Tag 810 Was Putins neuer Verteidigungsminister vorhat

Sergej Schoigu mitten im Krieg versetzt, ein Wirtschaftsfachmann soll übernehmen: Der Wechsel an der Spitze des russischen Verteidigungsministeriums kam für viele dann doch überraschend. Aber was hat Putins neuer Mann Andrej Beloussow vor? Bei einer Parlamentsanhörung in Moskau gab der Nominierte nun erste Antworten.

Als Schlüsselaufgabe sieht er, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit möglichst wenigen Verlusten zu gewinnen, sagte er dort laut der Nachrichtenagentur Reuters. Wie sehr diesen Worten Glauben zu schenken ist, sei dahingestellt. Denn bislang hat Russland sich ganz offensichtlich recht wenig um das Leben seiner Soldaten geschert, sie teils auch als Kanonenfutter an die Spitze der Front geschickt.

Ähnlich dürfte es mit der Ankündigung sein, dass es keiner neuen Mobilmachung zur Rekrutierung von Soldaten bedarf, auch wenn Russland dort ein Problem habe, wie der „Kyiv Independent“ aus der Anhörung zitiert (Quelle hier).

Beloussow kam dann auf das zu sprechen, was sein Metier ist: die Wirtschaftlichkeit des Militärs. Auch darin sieht er eine Schlüsselaufgabe, wie der „Kyiv Independent“ die Nachrichtenagentur Ria Novosti zitiert. Das heiße, es müsse mehr Effizienz bei den Militärausgaben geben. Auch sei man offen für neue Innovationen und müsse neue Methoden für Kampfeinsätze lernen, da die Ukraine auf dem Schlachtfeld schnell lerne.

„Gewisse Probleme“ sieht Putins neuer Mann im Verteidigungsministerium auch auf einem anderen Gebiet: der militärischen Ausbildung. Auch diese müsse nun überprüft werden, sagte er in Moskau.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: