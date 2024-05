Ukraine-Invasion, Tag 812 Diese Menschen halten die ukrainische Bahn am Laufen

Als der russische Krieg gegen die Ukraine begann, gab es viel Erstaunen darüber, dass es das angegriffene Land schaffte, seinen Zugverkehr aufrechtzuerhalten. Viel wurde damals darüber geschrieben, auch bei uns (unter anderem hier). Hinter dem großen System stecken ganz viele kleine persönliche Geschichten. Der niederländische Fotograf Jelle Krings hat für den britischen „Guardian“ über zwei Jahre Bahnarbeiter begleitet und zeichnet nach, wie sich ihr Leben und ihre Arbeit durch den Krieg verändert haben (Quelle hier).

Da ist etwa Oleksandr Petrov. Er machte sich nach der Zurückeroberung von Cherson im November 2022 daran, die zu der südukrainischen Stadt führenden Gleise zu reparieren. Dass das Risiko groß war, war ihm bewusst. Dann geschah das Unglück: Die Arbeiter fuhren über eine Mine, Petrov verlor sein Bein. Auf den Bildern des Fotografen zeigt er seine Prothese. Seither arbeitet er am Schreibtisch.

Auch den Eisenbahnknotenpunkt Lyman in der östlichen Region Donezk wollen die Menschen, die dort leben, nicht im Stich lassen. Obwohl sie viel verloren haben: zerstörte Häuser durch Bombenangriffe, einige Einwohner wurden verletzt, andere kamen ums Leben. Die Familien in der Gemeinde bleiben nun die meiste Zeit in ihren Kellern im Untergrund, denn die Frontlinie ist noch immer zu nah.

Die Brüder Mykolaychuk wiederum leben in einem Wohnhaus im Zentrum von Podilsk in der südukrainischen Region Odesa. Beide sind Lokomotivführer in der fünften Generation. Vor der Invasion transportierten sie vorwiegend Getreide aus der Region zum Hafen von Odesa. Jetzt geht es für sie weiter östlich an die Frontlinien. Sie fahren Waffentransporte oder befördern Menschen, die aus den Regionen evakuiert werden müssen.

Dies sind nur drei Beispiele aus dem Bericht des „Guardian“ über die große Eisenbahnerfamilie der Ukraine. Wie viele Menschen insgesamt das Bahnsystem am Laufen halten? Auch diese Frage beantwortet der Foto-Essay: Es sind mehr als 230.000 Ukrainerinnen und Ukrainer.

